Youtuber cubana es detenida mientras daba una entrevista en directo a canal español

Escucha esta nota aquí

Un momento impactante vivió la televisión española este martes, cuando durante su intervención en el programa Todo es mentira, la youtuber cubana Dina Stars fue detenida mientras hablaba de la situación que atraviesa su país.

“La seguridad está afuera. Tengo que salir”, explicaba la joven desde La Habana ante la conductora Marta Flich, que no daba crédito a lo que estaba sucediendo en pleno directo.

Una amiga de Dina, que también ha participado en el programa que forma parte del canal que pertenece a Mediaset, explicaba que no se podía grabar lo que estaba ocurriendo, mientras que la presentadora le pedía que acercara el micrófono para escuchar la conversación. “No te pongas en peligro, por favor”, le ha pedido.

“Estamos viendo en directo cómo la seguridad llama a nuestro contacto en Cuba y están hablando con ella. No sabemos lo que va a pasar a partir de ahora”, narraba Flich.