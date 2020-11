Youtuber opositor de Bolsonaro se declara víctima de “persecución”

Escucha esta nota aquí

El popular youtuber brasileño Felipe Neto, reconocido opositor del presidente ultraderechista Jair Bolsonaro, dijo este sábado que es víctima de una “persecución” tras la apertura de una investigación en su contra por una supuesta corrupción de menores.

“Perseguir comunicadores de oposición con acusaciones criminales calumniosas, buscando silenciarlos, es una actitud compatible con las peores dictaduras”, escribió Neto, de 32 años, en su cuenta en Twitter.

La Policía de Río de Janeiro informó en un comunicado el jueves de la apertura de una investigación en contra de Neto, considerado por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del mundo en 2020, a solicitud del ministerio de Justicia.

La autoridad policial indicó que se le indaga por divulgar material inapropiado para niños y adolescentes en su canal de YouTube y no limitar la clasificación de edad de los videos con contenido y lenguaje inapropiados para los menores. La Policía no brindó más detalles sobre los señalamientos y no respondió inmediatamente a pedidos de comentarios.

Neto negó este sábado cualquier conducta inapropiada y consideró la investigación un absurdo caso de persecución.

Una de las mayores celebridades brasileñas de las redes sociales, Neto ganó reconocimiento internacional a principios de año cuando grabó un video para el New York Times en el que llamaba a Bolsonaro el peor presidente del mundo y urgía a los estadounidenses a no apoyar la reelección de Donald Trump, aliado del mandatario de Brasil.

La indagación en contra de Neto tomó tintes políticos este sábado cuando la ministra brasileña de Mujer, Familia y Derechos Humanos, Damares Alves, compartió un enlace sobre la noticia en su cuenta en Twitter y le agregó el mensaje: “¡En este país tenemos personas que defendemos a los niños!”.

Durante meses, el youtuber ha sido el blanco de una campaña de noticias falsas en redes sociales que lo acusan de pederastia. En julio, un grupo de 37 organizaciones civiles, incluida la Orden de los Abogados de Brasil, condenó la “campaña difamatoria”, alegando que ese tipo de prácticas “no deberían existir en una democracia”. Sin embargo, los señalamientos siguen circulando en grupos de ultraderecha.