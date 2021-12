YPFB califica de injustificado el bloqueo a la separadora de Yacuiba; la medida se mantiene inalterable

Escucha esta nota aquí

Por: Franco Centellas

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) emitió un comunicado donde califica como injustificado el bloqueo indefinido que sectores fabricantes de cerámica realizan en el ingreso a la planta separadora de Líquidos Gran Chaco.

Este miércoles se cumplieron 48 horas de la medida de presión que exige habilitación del servicio del gas natural para empresarios instalados en comunidades aledañas a esa planta.

“La mencionada industria no tiene ninguna relación contractual con la estatal petrolera para la provisión de gas natural (…) se aclara que Cerámica Gran Chaco no ha presentado ningún proyecto de instalación y no ha suscrito ningún contrato de suministro de gas con YPFB”, dice en parte el comunicado de la empresa.

Sin embargo, desde la Cerámica Gran Chaco, una de las afectadas y movilizadas, afirman que desde hace más de dos años se realizó la instalación de gas natural por parte de la Empresa Tarijeña del Gas (Emtagas). Es con esa entidad que se estableció una relación contractual, al igual que todos los usuarios existentes en el municipio de Yacuiba, en la ciudad y algunas comunidades.

“YPFB, al hacerse cargo del sistema de gas en Yacuiba, automáticamente asume la relación contractual con todos los usuarios. En éste momento ningún usuario firmó contrato con YPFB y siguen gozando del servicio de suministro de gas”, afirmó el vocero cívico Henry Medrano.



En ese entendido, la empresa Cerámica Gran Chaco que firmó contrato con Emtagas hace varios años al igual que el resto de los usuarios, mantiene su derecho al servicio que fue cortado por YPFB, concluyó.



Emtagas cerró sus operaciones en Yacuiba a inicios de junio de este año, por orden del gobernador departamental Oscar Montes, y luego de varios conflictos surgidos anterior a su mandato entre Emtagas y YPFB.

Tras la decisión YPFB asumió las operaciones de distribución de gas natural a domicilios e industrias en todo el municipio chaqueño.

Al momento, unos 70 camiones cisternas se encuentran impedidos de ingresar a la Planta Separadora mientras el bloqueo continúa al haber sido declarado el lunes con carácter indefinido.



Lea también ECONOMÍA YPFB declara desiertas tres licitaciones del proyecto que impulsa el biodiésel Las consultorías para producir biodiésel sintético, construir una planta de hidrotratamiento de aceites vegetales (HVO) y la de una generadora de biodiésel bajo el sistema FAME fueron descartadas. Analistas observan su viabilidad

​