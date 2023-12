Zelenski dice a los dirigentes de la Unión Europea que "no es momento" de vacilar

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, advirtió este jueves a los dirigentes de la UE, reunidos en una cumbre en Bruselas, que "no es momento" de vacilar y pidió que mantengan al apoyo a su país en su guerra contra Rusia.

Zelenski se comunicó por videoconferencia y alertó a sus homólogos que el presidente ruso, Vladimir Putin, utilizará en su favor un eventual fracaso de la cumbre. "No le den su primera -y única- victoria de este año", señaló.

De acuerdo con Zelenski, los europeos no verán "ningún beneficio si Moscú recibe un guiño de Bruselas, con negatividad hacia Ucrania. Putin seguramente utilizará esto contra ustedes personalmente y contra toda Europa".

Al llegar este jueves a la sede de la cumbre, el primer ministro de Hungría, Viktor Orban, dijo categóricamente "no hay razones para discutir nada" con relación a la adhesión de Ucrania.

"No hay razones para discutir nada porque las precondiciones [impuestas a Ucrania] no fueron cumplidas (...) De forma que no estamos en posición de comenzar a negociar", expresó.