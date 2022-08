Zelenski pide a Latinoamérica que “no mantengan comercio con Rusia”

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski sostuvo su primer encuentro con jóvenes y líderes de América Latina durante una conferencia virtual organizada desde la Pontificia Universidad Católica de Chile. El mandatario ucraniano alentó a los presentes a visitar su país y contribuir a la reconstrucción del mismo. Pero hizo también un pedido que no pasó desapercibido. “Para creer lo que está pasando es importante verlo. Quiero que sus líderes, jóvenes, vengan a Ucrania. Para nosotros es importante que América Latina sepa la verdad”, ha señalado el mandatario ucranio, según recoge la versión latinoamericana del portal digital de El País.

Por medio de una teleconferencia, Zelenski se dirigió de manera directa a autoridades y líderes de la región. Entre los pedidos realizados por el presidente de Ucrania, resaltó la importancia de acabar con las relaciones comerciales con Rusia.



“Rusia no quiere poner fin a esta guerra”, ha asegurado Zelenski en su discurso, que contó con espacio para preguntas de estudiantes. “No mantengan comercio con Rusia, no hay que dejar que sus turistas viajen a otro países. Así, los rusos van a empezar a tratar de entender qué sucedió y presionarán a su Gobierno. Su sociedad tiene que influir en su gobierno, no hay otro camino que los pueda detener”, ha sostenido el presidente ucranio.



En febrero de este año, tropas rusas invadieron Ucrania. Desde entonces, se mantiene un combate intenso en las regiones limítrofes. Este mismo miércoles, un bombardeo en Járkov provocó la muerte de seis personas y heridas a más de una veintena de personas. La ciudad e encuentra a 40 Km. de la frontera con Rusia y ha sido objeto de diversos bombardeos anteriores.