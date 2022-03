Zelenski pide a occidentales que decidan "rápido" sobre aviones de combate propuestos por Polonia

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, pidió el miércoles a los países occidentales que decidan "rápido" sobre la propuesta polaca de enviarles aviones de combate Mig-29 para ayudar a hacer frente a la invasión rusa.​

"Tomen una decisión lo más rápido posible, ¡envíennos sus aviones!", pidió el mandatario en un video publicado en la aplicación Telegram.



Polonia propuso el martes poner a disposición de Estados Unidos sus aviones de combate para que este los envíe a Ucrania, pero Washington consideró que la propuesta no era "factible". Según John Kirby, portavoz del Pentágono en un comunicado, ayudar militarmente a Ucrania frente al ataque de Rusia "plantea importantes preocupaciones para la OTAN en su conjunto".



Por su parte, Rusia advirtió de que la propuesta de Polonia crearía un "escenario potencialmente peligroso".



"Agradecemos a Polonia" dijo Zelenski el miércoles, lamentando que no se haya tomado "ninguna decisión" al respecto, en el decimocuarto día de ofensiva rusa.



"Las propuestas polacas no están siendo apoyadas", lamentó. "¿Cuándo habrá una decisión?", se preguntó el presidente.



Solo algunos países del este de Europa, exmiembros del Pacto de Varsovia, cuentan oficialmente con Mig-29 soviéticos, cuyas características corresponden a las necesidades ucranianas para hacer frente a los ataques de Rusia.



Algunos Estados miembros de la Unión Europea, entre ellos Polonia, están dispuestos a ofrecer aviones de combate a las fuerzas armadas ucranianas, según Bruselas.



Alemania confirmó sin embargo que no enviaría aviones de combate a Ucrania.



"Hemos puesto a disposición todo tipo de equipos y, como saben, algunas armas, pero para el resto tenemos que pensar muy bien lo que estamos haciendo realmente, y eso ciertamente no incluye los aviones de combate", declaró el canciller alemán en Berlín durante una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau.



