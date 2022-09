Zelenski promete la "victoria" de Ucrania durante su visita a la región liberada de Járkov

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, prometió este miércoles "la victoria" de los suyos desde la ciudad estratégica de Izium, en la región de Járkov (este), primera visita a los territorios reconquistados en la contraofensiva de este mes contra una Rusia determinada a seguir atacando Ucrania.



Izium, ciudad de unos 50.000 habitantes antes de la guerra, vivió sangrientos combates en primavera antes de ser tomada por los rusos, que hicieron de ella un punto estratégico para el reaprovisionamiento de sus tropas.



Su reconquista a cargo de las tropas de Kiev supone un revés para el ejército de Moscú, replegado ahora hacia Donetsk, zona bajo control del Kremlin desde 2014.



"Solo avanzamos en una dirección: hacia adelante, hacia la victoria", escribió Zelenski en Telegram.



En un vídeo, comparó la destrucción en Izium con la de Bucha, ciudad cerca de Kiev de donde las fuerzas rusas se retiraron en primavera, dejando tras de ellas cuerpos de civiles asesinados a sangre fría, si bien Moscú rechaza la autoría de estas ejecuciones.



- Bombardeos masivos de Rusia-

Pese al retroceso de las fuerzas rusas frente a las ucranianas, el presidente Vladimir Putin no cree que la invasión que inició el 24 de febrero haya sido un "error", consideró este miércoles el jefe de gobierno alemán, Olaf Scholz, tras entrevistarse con el líder ruso.



Por su parte, Putin habló por teléfono con el secretario general de la ONU, António Guterres, y aplaudió la "cooperación constructiva" con el Organismo Internacional de la Energía Atómica en la cuestión de la central nuclear de Zaporiyia, en el sur de Ucrania, una planta ocupada por las fuerzas rusas que fue inspeccionada recientemente por una misión de esa agencia de la ONU.



Asimismo, Putin consideró que los cereales ucranianos, cuya exportación se reanudó tras varios meses de bloqueo a causa del conflicto, deberían ir destinadas "prioritariamente" a los países que más lo necesiten, y no la Unión Europea, a la que había acusado anteriormente de haber recibido la mayor parte.



Ucrania asegura que ha recuperado en dos semanas el control de varios miles de kilómetros cuadrados en el este y el sur, zonas que los rusos ocupaban desde la invasión lanzada el 24 de febrero.



En concreto, según la viceministra de Relaciones Exteriores, Ganna Maliar, las fuerzas de Kiev en la región de Járkov reconquistaron desde el 6 de septiembre unos 8.500 km2 cuadrados así como zonas en las que viven unas 150.000 personas.



El ejército ruso, cuyos ataques han provocado importantes cortes de energía en varias regiones de Ucrania en los últimos días, dijo el miércoles que estaba atacando a las fuerzas ucranianas en todo el país, particularmente en la región de Járkov.



"Se han llevado a cabo ataques masivos en las regiones de las localidades de Dvorichna, Balakliya y Kupiansk contra las fuerzas vivas y el equipo de las 14a y 93a brigadas motorizadas de las fuerzas armadas de Ucrania", destacó el ministerio de Defensa ruso en su informe diario.



Otras ciudades y regiones también han sido golpeadas: en Mikolaiv (sur) personas murieron en el bombardeo a dos inmuebles según las autoridades locales. En Bajmut, ciudad en la región de Donetsk que Moscú intenta conquistar desde hace meses, cinco civiles murieron el martes, según el gobernador local.



En su operación relámpago de reconquista, Ucrania ha recuperado casi la totalidad de la región de Járkov, fronteriza con Rusia, en particular las ciudades de Balaklia, Kupiansk e Izium.



Estos dos últimas eran centros logísticos clave para las fuerzas rusas que, desde entonces, se han replegado, según Moscú, a la provincia de Donetsk, una de las dos regiones separatistas de Donbás dirigidas por Rusia en territorio ucraniano.