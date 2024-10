Zoe Martínez, la concejala cubano-brasileña que enamora a la derecha con su anticomunismo

Capitalismo o comunismo, (el expresidente) Jair Bolsonaro o (el presidente) Luiz Inácio Lula da Silva: las gafas con las que Martínez mira al mundo no admiten medias tintas.

“El comunismo está más vivo que nunca”, asegura, pese a que en el Ayuntamiento de São Paulo no hay formaciones que se declaren comunistas.

Una preadolescencia rebelde en Cuba

Martínez asegura que se retractó de esa declaración, pero que su apoyo a Bolsonaro no tiembla. A él le atribuye el auge de una “derecha de verdad” y rechaza la imagen retrógrada que según ella presenta la prensa.

“Dicen que es machista y grosero y que no le gustan los inmigrantes pero a mí siempre me trató súper bien… Soy inmigrante y me apoyó. ¿Cómo dicen que la derecha está contra los inmigrantes?”, comenta.