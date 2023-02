Martín Prost, delantero de Nacional Potosí: "(Ganarle a Blooming) va a ser un buen envión anímico"

Prost también se sinceró con respecto a la previa y al cómo ganó el equipo ecuatoriano: "Considero que ellos jugaron muchas pelotas largas, y a través de eso buscaron el error nuestro. Después no había un ritmo futbolístico como cuando vos enfrentas a los equipos brasileños o argentinos, yo creo que estaba parejo, era un partido que en los papeles tenía que ser para nosotros".

"Tenemos que cambiar el chip, pensar en Blooming. Eso va a ser un buen envión anímico para nosotros, donde tenemos que dejar atrás estos seis goles y empezar desde cero. Después trabajar y pensar en el miércoles (la vuelta con El Nacional), que va a ser difícil, pero no imposible", cerró Martín Prost, ex figura de Independiente y The Strongest.