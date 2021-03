Nacional Potosí despide a Álvaro Peña tras la goleada recibida en Montero

Escucha esta nota aquí

La goleada recibida en Montero ante Guabirá (4-1), le costó el cargo a Álvaro Peña que, hasta la noche de este miércoles, era director técnico de Nacional Potosí. El partido corresponde a la ida de la primera ronda de la Copa Sudamericana 2021. La vuelta será el miércoles 7 de abril, en el estadio Víctor Agustín Ugarte de la Villa Imperial.

La dirigencia del club de la banda roja no dudó en despedir a Peña, pese a que solo ha dirigido dos partidos. En el primero consiguió una victoria frente a Wilstermann (1-2), de visitante, por el campeonato boliviano. En el segundo fue derrotado por el azucarero en el torneo internacional.

Peña no estuvo en la caída del Rancho Guitarra en la primera fecha, ante The Strongest (3-4), ya que los directivos no dejaron ingresar al primer plantel y decidieron que el partido lo afronten los juveniles. Los futbolistas profesionales estaban en paro a escala nacional.

El entrenador cruceño anunció su contratación el 10 de enero y, en aquella oportunidad, manifestó que aspiraba a dejar a Nacional Potosí en una mejor posición, con relación a la pasada temporada.