Diez preguntas y respuestas sobre las inhabilitaciones en el padrón electoral para las Elecciones Judiciales

Para estas elecciones, una persona está inhabilitada como “ciudadano no votante” si no sufragó en los anteriores dos procesos electorales de nivel nacional (Elecciones Generales 2020 y Elección de Autoridades Políticas, Departamentales, Regionales y Municipales 2021).

Existen casos donde el notario operador efectuó el registro con datos incompletos o errores, los cuales no fueron advertidos por el inscrito al momento de firmar su boleta de empadronamiento. Si no pueden ser subsanados por el departamento de tecnologías, el registro no reúne las condiciones para formar parte del Padrón Electoral, por lo que el ciudadano deberá inscribirse nuevamente para un próximo proceso electoral.

Este caso ocurre cuando el ciudadano se registró utilizando un documento caducado o que no corresponde a una cédula de identidad válida, y el notario electoral no detectó esta situación. Dado que el registro no se realizó con un documento idóneo, no cumple con los requisitos para formar parte del Padrón Electoral. Por lo tanto, el ciudadano deberá registrarse nuevamente en el próximo proceso electoral.