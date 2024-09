15.000 Millones de dólares para Bolivia: Plan estratégico de estímulo a la inversión extranjera y repatriación de capitales

Dolarización Parcial: Aunque no se implemente completamente en el corto plazo, se tomarán medidas en el corto plazo para facilitar transacciones en dólares, lo que buscará estabilizar la economía y atraer inversiones.

Estímulos tributarios, aduaneros y cambiarios para “tentar” a los inversores. Inversiones de más de USD 50 millones y una inversión del 40% de ese monto en los primeros dos años del proyecto, con algunas ventajas adicionales para aquellos proyectos de más de USD 300 millones que sean calificados como de “exportación estratégica de largo plazo” porque pueden resultar en el posicionamiento de Bolivia como un nuevo proveedor de largo plazo en mercados globales en los que aún no contamos con participación relevante:

Por lo que toca a lo cambiario —y la libre circulación del dólar— se preverán reglas similares a las de la mayoría de los países del mundo donde no hay controles de cambios: (i) eliminación del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) que grava las transacciones en Dólares Americanos; (ii) libre disponibilidad de las divisas de financiamientos externos, aportes de capital o servicios; (iii) liberación de restricciones o autorizaciones previas para el pago de utilidades, dividendos o intereses a no residentes, así como para el pago de capital de préstamos o de repatriación de inversiones de no residentes. También se protegerá a los activos e inversiones de actos confiscatorios o expropiatorios de hecho o de derecho por parte de las autoridades, así como la libre disponibilidad de los productos que genere el proyecto.