2013 y 2022: $us 13.000 millones de exportaciones

*Gonzalo Chávez Álvarez





Existe una gran polémica entre los numerólogos, los aficionados a las cábalas y los supersticiosos de toda índole sobre el significado del número 13. Para algunos es suerte y para otros, un kencherío total. Entre estos últimos es famoso el dicho: “Martes 13, ni te cases ni te embarques”.



Pues bien, la economía boliviana ha registrado en el año 2014 y en 2022, la misma cifra récord de exportaciones de más de 13.000 millones de dólares. ¿Bendición o maldición?



Por supuesto, la respuesta a la venenosa pregunta es: Depende el cristal con que se mire. El año 2014, la cifra récord de ventas al exterior ($us 13.034 millones) fue un punto de inflexión negativo para el crecimiento de la economía nacional. A partir de este año, fuimos cuesta abajo en la rodada, como dice el tango, hasta alcanzar el fondo del pozo en el año 2020. En 2013, la economía boliviana creció un 6,8%, un crecimiento notable comparado con periodos anteriores. Pero, a partir de 2014, va disminuyendo del 5,5% al 4% y así, poco a poco, en degradé. El crecimiento de la economía, en 2019, antes de la salida de Evo Morales, ya registraba tan solo un 2,2%. En 2020, decrecimos en -9%. En el periodo 2021, la economía rebota al 6,1%.



El año pasado, 2022, volvimos a alcanzar la mágica cifra de

$us 13.652 millones de exportaciones y el producto creció en 4,1%. Muchos ven un signo de augurio. Pero saquemos una radiografía de ambos periodos históricos analizando las exportaciones.



En 2014, el proceso de cambio y sus principales actores estaban en éxtasis ideológico. Las exportaciones superaban los $us 13.000 millones. El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) había llegado al 5,5%. La ‘Bolivia Saudita’ exportaba $us 6.525 millones de gas natural a Brasil y Argentina, la mitad del total de ventas al exterior. En el Estado boliviano llovía dinero. Las recaudaciones del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y regalías era de $us 3.535 millones.



Las Reservas Internacionales Netas (RIN) del Banco Central de Bolivia (BCB) sumaban $us 15.122 millones en 2014. En la época, el Gobierno se golpeaba el pecho por tener estos recursos. La propaganda oficialista mostraba Evo Mac’Pato nadando en billetes en las bóvedas del BCB rumbo a ser como Suiza.



El precio del petróleo, promedio del año, era de $us 96,2 por barril. Y por ejemplo, el precio del gas natural promedio a Brasil era en torno de $us 8,96 en millar de pies cúbicos (MPC). Por supuesto, todo este logro financiero se lo atribuía a la milagrosa nacionalización de los hidrocarburos. Además, en los años 2013 y 2014, aún registrábamos un superávit fiscal.



El año pasado, 2022, nuevamente las exportaciones alcanzaron los $us 13.652 millones. Sin embargo, el crecimiento del PIB fue mucho más modesto, un 4,1%. Las exportaciones de gas natural se contrajeron a un tercio del 2014, es decir, $us 2.974 millones y por concepto de IDH y regalías al sector solo entraron $us 1.263 millones a las arcas del Estado. Cabe aclarar que los precios promedio del petróleo ($us 88 por barril) y del gas natural (en torno de $us 8 el MPC) eran elevados como hace nueve años y lo que se contrajo fueron los volúmenes exportados por falta de producción.



La reducción de ingresos tributarios del sector de hidrocarburos descendió al -64%. Más aún, en esta oportunidad después de décadas, Bolivia registró una balanza comercial energética negativa. La potencia gasífera de los años 90, ahora, era un importador neto de gasolina y diésel.



En 2022, las RIN del BCB alcanzaban tan solo los $us 3.800 millones. Ahora el Gobierno raspa la olla aunque los precios de los hidrocarburos han subido como en 2014.



¿Por qué los récords de exportaciones señalados para el 2014 y 2022, generaron, realidades económicas tan diferentes?



Bueno, una hipótesis de trabajo que manejo es que, en 2014, se produce el inicio de la inflexión hacia abajo del modelo económico y en el año 2022, se toca fondo. El principal síntoma es el declive del sector gas natural, que había sido la fuente más importante de recursos para el capitalismo de Estado. Así mismo, si bien las exportaciones de minerales y soya aumentaron significativamente hasta superar los $us 13.000 millones el año pasado, estos sectores no generan el mismo nivel de impuestos para el Estado que el sector petrolero.