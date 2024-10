Perdón por el anglicismo en el título, pero a veces hay expresiones que no tienen una traducción adecuada al español. Es el caso de “A blessing in disguise”, cuyo equivalente es: “No hay mal que por bien no venga”. Pero yo me rehúso a usar este refrán en español porque habla del “mal” y no refleja del todo el matiz positivo de "una bendición disfrazada". Pues bien, esta idea describe lo que estamos viendo en ciertos escenarios políticos en América Latina y EEUU, donde la lucha por el poder de algunos líderes ha tenido consecuencias inesperadas que, al final, podrían resultar beneficiosas para la democracia.