A propósito de comunidades de aprendizaje

No niego que existen excepciones de maestros y colegios conscientes de su responsabilidad educativa, brindando una buena educación, pero esa no es la generalidad. La realidad es que la educación boliviana es deficiente y los resultados de algunas evaluaciones nos muestran que, “en lectura el 74% de los estudiantes (bolivianos) de tercer grado de primaria se halla en los niveles de rendimiento más bajos y muy atrás del promedio latinoamericano” y que “entre los alumnos de sexto grado de primaria, cerca del 85% no entiende lo que lee y no tiene la capacidad de establecer relaciones ni de interpretar e inferir significados” o que “en matemáticas dos de cada tres estudiantes, de sexto grado, se ubican en los niveles de rendimiento más bajos, lo que significa que nuestros estudiantes carecen de las habilidades necesarias para resolver problemas matemáticos”. (Fund. Milenio. La situación social de Bolivia, 2023). Estos pocos datos muestran que existen prioridades que se deben atender ahora si queremos salvar a la generación actual de estudiantes de las graves consecuencias que, en su vida adulta, lamentarán por haber sufrido una educación mediocre como la actual.