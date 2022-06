Abogadas Millennials, humanizando el Derecho

Escucha esta nota aquí

Por Alexandra Ivanka Ortiz, abogada en Impuestos













Los millennials somos la generación de la fusión entre lo tradicional y lo moderno, somos los valores de nuestros padres y la modernidad de nuestros hermanos, somos los promotores del cambio en la profesión, del empoderamiento de la mujer, de la equidad de género, de la diversidad y la inclusión en la industria legal.

Dentro de esta industria, nos hemos encontrado con estereotipos, esquemas tradicionales, familiares, masculinos y moldes configurados, donde ser diferente y respetar tu esencia no era una opción.

Ahora, esta generación se ha dado cuenta que tiene voz y que puede romper el cristal eliminando brechas, sesgos y estereotipos, somos una generación de mujeres que vinimos a humanizar el derecho, a través de nuestra pasión, esencia y convirtiéndola hasta en un “Superpoder”. La ventaja de encontrar un superpoder te hace única e imparable y una “chica superpoderosa” en el asesoramiento legal y tributario de grandes compañías.

La humanización del Derecho consiste en reconocer la esencia y la experiencia humana con la finalidad de no imponer moldes o estereotipos, puesto que las abogadas y ejecutivas del siglo 21 no estamos configuradas para encajar, queremos responder a nuestra esencia y brillar respetando nuestra autenticidad.

“Taxes are my superpower” es una frase que me define y representa la ruptura de todas las brechas, porque las millennials vinimos a eso. Es mi expresión de la humanización del derecho tributario. A través de esta práctica, que considero mi pasión he generado la confianza de empoderarme y llegar a ser una Abogada de 2 Metros que rompe estereotipos, brechas y sus propios límites y que además promueve el empoderamiento de la mujer, la equidad de género, la diversidad y la inclusión en esta profesión a través de diferentes movimientos como el “Women in Tax” que es una iniciativa que promueve el empoderamiento de la mujer a través de la práctica tributaria, la cual ha sido impulsada y auspiciada por PPO Abogados y la he desarrollado junto con mis colegas y mi mentor Pablo Ordoñez líder del Equipo de Impuestos de la firma en la cual soy Asociada Senior y que considero el lugar de las oportunidades.

Además, también formo parte de la comunidad Iguales que está comprometida con la equidad de género en la empresa y es liderada por Patricia Hurtado. Adicionalmente, también estoy involucrada en promover la diversidad, inclusión y el empoderamiento de la mujer en el mundo legal a través de un movimiento a nivel Latinoamérica denominado “Abogadas Latinas” el cual ejecuto de la mano de una excelente abogada mexicana Alix Trimmer, socia de la firma Ferran Martínez y reconocida dentro de las 41 + 1 líderes LGTB de los negocios en México por la revista Expansión.

En general, el ejercicio de la abogacía y en concreto la práctica tributaria demanda perfiles diversos en pensamiento, con miradas diferentes y que aporten valor, un buen experto tributario necesita conocer los modelos de negocio de sus clientes a la perfección, necesita tener habilidades técnicas como son las financieras, contables, legales, análisis y además desarrollar habilidades blandas de comunicación y liderazgo para desarrollar equipos de impacto.

El perfil de las abogadas del Siglo XXI, es de transformación, de adaptación, somos las que crecimos y evolucionamos junto con la tecnología, jugamos con ataris y ahora también en el metaverso, somos las promotoras de la transformación digital, de los intangibles, somos las que adaptaremos los modelos de negocio a la era digital, porque de acuerdo JP Box autor del libro “The millennial Lawyer” somos la generación que busca dejar un impacto en la sociedad.