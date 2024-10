Acerca del Nobel de Economía 2024…

Como bien lo expone su libro ¿Por qué fracasan los países?, las sociedades que carecen de instituciones sólidas y justas, no generan las condiciones necesarias para el progreso. Este es un tema que he trabajado en múltiples ocasiones, utilizando esta obra como referencia bibliográfica desde 2014 en mis propuestas económicas para Bolivia, en artículos de opinión, entrevistas y disertaciones.

Los estudios de estos tres galardonados nos recuerdan que la construcción de instituciones sólidas y respetuosas del Estado de derecho no solo es deseable, sino esencial para cualquier país que aspire a la prosperidad.

Tuve la suerte de escuchar la disertación y conocer personalmente a James Robinson en el Foro Económico CAINCO 2014 y como los últimos días he escuchado y he leído muchos comentarios sobre las hipótesis que propone el libro, a las cuales adhiero plenamente, sobre su aplicación en Santa Cruz y en Bolivia, se me ocurrió compartir con ustedes algunas ideas sobre la teoría de sistemas (y subsistemas), aplicada a la teoría económica galardonada con el Nobel de Economía este año.