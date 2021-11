Actualización tributaria sobre prestación de servicios digitales en Bolivia

Escucha esta nota aquí





El Servicio de Impuestos Nacionales emitió la Resolución Normativa de Directorio N.° 102100000020 de 4 de noviembre de 2021 (RND), en la que incorpora actividades económicas del Padrón Nacional de Contribuyentes Biométrico Digital (PBD), como ser:

1. Servicios de intermediación en la venta de bienes y servicios a través de medios digitales.

2. Suministro de contenido digital por descarga o streaming.

3. Suministro de plataformas y servicios de contenido digital para educación en línea.

4. Suministro de tecnología en la nube.

5. Suministro de servicios de gestión de publicidad en línea.

6. Servicios digitales vinculados a las actividades de apuestas y juegos de azar en línea.

Los contribuyentes que desarrollen las citadas actividades económicas cuentan con 60 días calendario para actualizar la información de las actividades económicas en el PBD ante la Administración Tributaria.

Esta normativa ha sido objeto de polémica recientemente debido a que se ha cuestionado su legalidad y que se estaría creando nuevos impuestos. Al respecto, se debe tener en cuenta los siguientes aspectos con relación a la mencionada resolución:

- La citada RND fue emitida en virtud de la facultad establecida en el art. 64 del Código Tributario que faculta a la Administración Tributaria la emisión de normas de carácter general a los efectos de la aplicación de las normas tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus elementos constitutivos. Con la RND emitida se actualizan las actividades económicas del PBD incorporando los servicios digitales con mayor detalle. Consecuentemente, no se crea, modifica o amplía el alcance de los impuestos vigentes a otros hechos generadores no contemplados en las normas vigentes.

- Se debe tener en cuenta que el numeral 2) del art. 70 del Código Tributario dispone que es obligación de todo sujeto pasivo inscribirse en los registros habilitados por la Administración Tributaria y aportar los datos que le fueran requeridos comunicando ulteriores modificaciones en su situación tributaria. Asimismo, todos los sujetos pasivos que realicen actividades económicas gravadas por alguno de los impuestos establecidos en la normativa vigente tienen la obligación de registrarse en el PBD para obtener su Número de Identificación Tributaria (NIT). En ese sentido, las personas que prestan servicios habituales a través de plataformas digitales deberán inscribirse o actualizar sus datos en el SIN y pagar los impuestos que les corresponda de acuerdo a ley.

- Esta normativa solamente alcanza a las actividades realizadas en territorio nacional y no debe ser confundida con el proyecto de ley de ampliación del IVA (PL 164-20) que tiene por objeto ampliar el IVA a la venta habitual de bienes y servicios desarrollados desde el exterior, la cual todavía se encuentra pendiente de tratamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

- Por último, tambien es importante tener en cuenta que la venta ocasional de bienes y servicios a través de medios digitales, no se encuentra sujeta al pago de impuestos, en la medida que ésta no sea realizada de forma habitual ni con ánimo de lucro.