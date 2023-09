¡Adelantémonos a la sequía!

Pequeños cambios en nuestra rutina (cambios que no suponen mucho esfuerzo ni mucho sacrificio), multiplicados por miles de individuos, pueden significar un pequeño gran aporte a que el medioambiente no se degrade con la velocidad con que lo está haciendo en la actualidad. Hace un tiempo, por ejemplo, me di cuenta de que mi lavadora (de 12 kg.) gastaba alrededor de 75 litros de agua en cada lavada, cantidad que me pareció desmesurada… A partir de entonces, decidí lavar mi ropa yo mismo… Hacerlo no me demanda ni mucho tiempo ni mucho esfuerzo: máximo 30 minutos cada tres días, y a cambio de ello ahorro mucha agua (además de electricidad). Además, decidí dejar de utilizar desodorantes y tomar duchas cada dos o tres días, y mucho más cortas que las de antes: no más de siete u ocho minutos, los cuales son suficientes, pues lo que muchas personas hacen en una ducha de unos 15 o 20 minutos es relajarse largamente en el agua vaporosa y gastar en esa sesión alrededor de 150 litros de agua…, cantidad que equivale a la que una persona necesita en promedio para beber durante al menos 40 días.