Ahora se asientan en las Lomas de Arena

La franja de conectividad entre el Parque Lomas de Arena, la Laguna Palmira y la cadena de lagunas al sur del Piraí, en los municipios de Santa Cruz de la Sierra y La Guardia, ha sido invadida nuevamente por avasalladores que no respetaron la pausa ambiental declarada por la Gobernación, vigente hasta junio.



El daño medioambiental ya es evidente. Las construcciones clandestinas, la basura y los escombros obstruyen el flujo natural del agua de estas lagunas, cruciales para alimentar los acuíferos del área metropolitana.



Una comisión de autoridades recorrió la zona y constató que la extensión afectada supera las 2.000 hectáreas y que algunas lagunas se están secando debido a estos asentamientos ilegales. La invasión es agresiva, involucrando no solo la construcción de viviendas, sino también la apertura de calles y la aparición de líneas de micros. La ilegalidad se consolida rápidamente con diversos servicios.



Estos avasalladores no actúan solos; cuentan con la protección de ciertos padrinos que impiden que la justicia y los municipios afectados actúen. Uno de los avasalladores ha sido identificado como un expolicía con antecedentes de avasallamiento en predios agrícolas de una familia de origen coreano. La misma familia afectada también es propietaria de un centro turístico en la zona de amortiguamiento del Parque Lomas de Arena. Al parecer, los ciudadanos bolivianos recién llegados de otros países son presa fácil para estos avasalladores amparados por el sistema.



¿Cómo es posible que esto suceda a vista y paciencia de instituciones que tienen tuición sobre estas áreas de conservación, como la Gobernación, los municipios de Santa Cruz y La Guardia, y otras entidades responsables de proteger el medioambiente y hacer cumplir la ley?



En primera instancia, la Gobernación había ampliado la pausa ambiental en diciembre pasado en la zona de los acuíferos por seis meses para que los referidos municipios presentaran la documentación necesaria para la regularización de la zona. No se ha informado sobre el avance de este proceso, y, por lo visto, tampoco se han tomado medidas para evitar las invasiones durante este periodo.



Recién ahora, cuando el asentamiento ilegal ya se ha perpetrado, la Gobernación ha presentado una acción popular en defensa de los acuíferos ante los tribunales de justicia. Sin embargo, estas acciones no se perfilan muy alentadoras, tomando en cuenta negligencias pasadas. La concejala Lola Terrazas ha señalado, por ejemplo, que la justicia no ha avanzado en la investigación para identificar a los autores intelectuales de estos avasallamientos.



La concejala ha manifestado su preocupación por las consecuencias a largo plazo del daño ambiental, ya que la zona de recarga de los acuíferos es fundamental para el abastecimiento de agua potable de la urbe cruceña.



El riesgo sobre los acuíferos de la metrópoli es aún mayor debido a la presión de asentamientos y proyectos viales impulsados por el Gobierno central en los acuíferos Urubó-Güendá, que al fin y al cabo forman parte de un mismo sistema hidrológico interconectado.



Es hora de que todos los municipios del área metropolitana de Santa Cruz, en coordinación con la Gobernación, unan esfuerzos para proteger las áreas de conservación de los acuíferos. La ciudad de mayor crecimiento del país no puede correr el riesgo de perder sus fuentes de agua potable. Estas instituciones deben velar por el cumplimiento de las leyes medioambientales y asegurarse de que los avasalladores y quienes los protegen sean sancionados con todo el peso de la ley.