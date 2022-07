Alerta ante la otra epidemia: la violencia

No hay día en el que no circule por los medios de comunicación y las redes sociales una o más noticias referidas a algún hecho de violencia. Con víctimas, unas sobrevivientes, otras muertas. Muchas de ellas, niñas, adolescentes, mujeres. Solo ese programa de Sedepos, al que aludo antes, ha registrado un incremento del cien por ciento en los casos que llega a atender en Santa Cruz: en los seis primeros meses ha sumado más de doscientos casos, un número al que llegó en los doce meses de 2021. Estamos hablando de una muestra bien pequeña, restringida a casos que llegan a ser denunciados y cuyas víctimas son menores. Algo similar ocurre en el Centro de Salud Mental: el director médico ha atendido a más de 650 pacientes en el primer semestre del presente año, en consultas diarias de tres horas, casi la misma cifra que la registrada a lo largo de 2021. Y se trata solo de uno del equipo de profesionales en salud mental que tiene el centro.

Este es el momento de tomar iniciativas desde el nivel local y el departamental, echando mano de las competencias autonómicas reconocidas constitucionalmente. Entre otras, y con urgencia, la de declarar una alerta municipal o departamental que permita poner en marcha una estrategia clara de prevención y lucha contra la violencia, basada no más en supuestos, sino en un estudio epidemiológico que permita conocer los factores que la desencadenan, como lo sugirió en 1962 el médico Hector Abad, padre del autor del libro ya citado en este artículo y a cuyas páginas no me canso de volver. Tal vez, esperanzada en encontrar allí la fórmula para neutralizar al “peor agente nocivo”, el más letal, que no es el hambre, ni la diarrea, malaria, cáncer, virus o bacterias: el propio hombre o mujer, causante de la violencia, como lo afirmaba el “poliatra” Abad Gómez.