¿Alguna novedad sobre lo mismo?

El autoprorrogado TCP de Luis Alberto Arce Catacora, antes de su caducidad, ejecutó dos órdenes políticas con respaldo legal: 1. Inhabilitación de la elección indefinida, decretando, de esa manera la inaplicabilidad del fallo que le permitió a Morales ser candidato después del Referendo del 21F que le dijo No y del trabajo político que había hecho el TCP de Macario Lahor Cortez y otros que respondían al gobierno anterior (el TCP de Evo Morales). 2. La sentencia que obliga a Mario Aguilera a asumir la suplencia temporal del Gobernador Luis Fernando Camacho, tal como establece el estatuto cruceño. 3. El auto constitucional que le quitó facultades a Andrónico Rodríguez de convocar al Senado, siendo su presidente, máxime si don David Choquehuanca, que vive en las nubes, mandó al receso al Congreso o Asamblea sin dejar comisiones camarales, lo que significa que, hasta que los parlamentarios vuelvan a sesiones, el Estado estuvo trabajando sin el primer poder del Estado, ese que expresa la soberanía electoral, constituyéndose desde el parlamento 2 semanas de gobierno de facto, pero eso no les interesa a los del poder, porque así tienen más poder.

De los 2 primeros casos no hay novedad, fueron publicados antes de su “caducidad”, de manera que mantienen la formalidad, aunque hayan sido elaborados a pedido o por instrucciones, vaya uno a saber cuál encaja mejor, yo me inclino por la segunda, porque el poder no da puntada sin hilo. Sobre el primero ya escribí la semana pasada, sobre el segundo: la suplencia, no hay novedad tampoco, así se haya hecho “a pedido o por orden”, porque la Gobernación no puede seguir en las condiciones que está, prácticamente sin cabeza, porque no nos vengan a mentir que Luis Fernando Camacho tiene el privilegio de mandar cartas políticas (la del jueves sobre la suplencia temporal, refiriéndose al vicegobernador Mario Aguilera, por ejemplo) desde Chonchocoro e instrucciones diarias que guíen el rumbo de la gobernación.

Es importante que nos digan si Camacho tiene privilegios especiales, que no tienen los presos políticos que no pueden mandar nada. Resulta que nos muestran una imposibilidad de visita, que no lo dejan “moverse”, que denuncian que le meten cámaras, que desde la Dirección de Chonchocoro denuncia que el “privado de libertad” metió un teléfono (no se supo más de eso) que lo controlan al milímetro, pero tiene libertad de enviar una carta política. ¿En serio?

Al final, ¿hay privilegios? ¿O los que o hicieron “grabar un video mediante inteligencia artificial de principiantes” tienen carta blanca para escribir y publicar cartas? La gente salió a la calle a protestar por la detención y por el trato al gobernador en su calidad de preso político y… ¡Elay! Había “tenío” privilegios. Supongo que en la gobernación podrán explicar la inmediatez de los comunicados del gobernador, cuando es tan difícil hasta que entre un médico a su propia solicitud.

Personalmente, creo que se trata de una continua e inexplicable sucesión de errores que los hemos ido tocando desde más o menos febrero del año pasado, cuando hizo el decretazo para que lo supla Navarro (ahora autoexiliado), hecho que generó en un proceso judicial sin pies ni cabeza porque el escándalo fue tan grande que dejaron sin efecto el decreto y no hubo daño por el mismo; o cuando denunciamos que el carro bombero, que denunciamos las irregularidades del contrato del carro bombero (¡se lo compraron a unos vendedores de café!), o por la firma para que el camino pase por encima de los acuíferos y después hubo que corregir… En fin, lo de siempre, la culpa es de otro. Ya cambiaron a varios, Miguel Navarro, Erick Morón, Agustín Suárez, que parece estar de vuelta porque seguramente es mejor tenerlo a él y no a la señora Paola Aguirre porque es de la directiva de la Asamblea. Y así le va a la gobernación que si no acierta en el ejecutivo, peor lo hace en el legislativo.

Se alega que el estatuto autonómico cruceño le da plenos poderes a la Asamblea y a su ejecutivo, pero aun sabiendo aquello, Zvonko Matkovic en su condición de presidente de la Asamblea acudió, en febrero de 2023, a la Sala Tercera del Tribunal Constitucional en esta capital para pedirle que diga qué hacer con relación a la suplencia temporal y desde allá le dijeron que eso lo tenían que ver ellos. Aprovechando ese error, el MAS se requirió “tutela” al mismo Tribunal, por incumplimientos a la CPE y al Estatuto, además de la legislación departamental, hoy se alega que hay una ley (293) que establece novedosas maneras de estar presente estando ausente, pero vaya y pase; se es hasta donde lo dejan a uno ser, de manera que en el TCP decidieron política y legalmente, ordenar que se proceda como reza el estatuto. Listo. Suficiente, pero, se toman el tiempo de presentarlo el último día de su vigencia legal, como para que quede sin tachas.

Ingenuamente, el mismo Zvonko, al que parecen faltarle los asesores, va a Sucre y pide complementación y enmienda al TCP que ya es ilegal (por las fechas), con la intención de generar la condición de “suspendida la sentencia 1021/2023” hasta que se pronuncien, dándole validez a ese Tribunal, por más que les haya dicho que quiere que le responda un Tribunal legal y no ellos… ¡por favor! ¡Ya están grandes para esas jugarretas! Otra vez, ¿en qué quedamos? No reconocemos al Tribunal, pero les pedimos que reciban nuestra solicitud y luego la guarden… “hasta que venga el otro”. ¿En serio creen que el Tribunal se va a acoger al desconocimiento? O sea, en el TCP se autoprorrogaron, trabajaron para el gobierno, le dieron gusto y ahora, dando lugar a la solicitud del presidente de la Asamblea cruceña, se van a autodesconocer como hábiles para pronunciarse en el tema. Ah ya, sentáte a esperar, decíamos en mi barrio. Veremos si la Fiscalía de Sucre hace algo con la autoprórroga, como busca la bancada de CC.

En fin, si las cosas se hubieran hecho como las sugerimos y pedimos durante todo el año pasado cada vez que nos tocó pronunciarnos con relación al tema; nosotros y la gran mayoría de los cruceños que entendimos cómo venía la mano, seguramente no estuviéramos como estamos.

La Gobernación está en problemas, es verdad que si no obedecen la Sentencia pueden ir presos, Aguilera y Matkovic, y ahí, como también lo dijimos, se elige entre los asambleístas. Y ¿sabés qué? El MAS se puede hacer de la Gobernación por errores propios de los de Creemos. Los que no ganaron antes y nunca van a ganar una elección en este departamento, tendrán el plato servido y vendrán los reproches y los gritos sin sentido porque esos se van a atornillar con apoyo legal y por la fuerza. Lo último ya fue la amenaza de que gobierne sin apoyo, una más y van…

Nadie me saca de la cabeza que esto lo trabajan mal y, generan confrontación con Mario Aguilera porque sienten que ya no van a poder usar la gobernación para sus fines personales; se sabe de un mal manejo en todo sentido en ese lugar, basta ver la falta de gobierno tan patéticamente a la vista, los problemas de las subgobernaciones, el caso de la provincia Andrés Ibáñez, los usos y tráfico de influencia, los despidos, los fantasmas… la mala atención en salud y otros temas donde no se siente gobierno.