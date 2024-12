Sabemos que la amnistía es una atribución del jefe de Estado (por lo menos la era), pero si se espera que el señor Arce tome una iniciativa de esa naturaleza, que lo haga reñir por sus asesores, la amnistía no va a prosperar. Son los parlamentarios (algunos ya lo han mencionado) y los líderes de la oposición, aquellos que se están congregando patrióticamente para derrotar al MAS, quienes deben demandar la acción. Los pre candidatos (o como se los llame) vienen expresando diariamente cuáles son sus planes si son elegidos, dan cifras y ofrecen soluciones, pero a ninguno se le ha ocurrido algo que el país va a apoyar sin reparo alguno, y es, sin duda, la exigencia de unas elecciones sin presos políticos, ni perseguidos, ni exiliados.

En 1977 el general Hugo Banzer, dictador desde hacía seis años, decretó una amnistía política, cuando convocó a elecciones para 1978, las que él mismo anuló por fraude. La amnistía que lanzó Banzer no era irrestricta. Había restricciones para algunos jefes de la oposición. En esas circunstancias se congregaron en huelga de hambre, un puñado de mujeres mineras encabezadas por Domitila Chungara, que exigieron que la amnistía fuera irrestricta. El dictador, observando que la demanda de las mujeres mineras crecía y se extendía en la población, decretó una amnistía política general e irrestricta. De esa manera, hasta los adversarios más acérrimos del presidente Banzer retornaron al país para sumarse a la campaña electoral. El propio MNR, con arrestos autocráticos durante mucho tiempo, otorgó a sus adversarios una amnistía política en 1960, elecciones que ganó ampliamente Paz Estenssoro.

Sin embargo, el MAS no comprende o no quiere entender el concepto de amnistía. Mantuvo en prisión durante una década a 40 jóvenes cruceños a quienes acusó de separatismo y de pretender asesinar a Evo Morales. No se le ocurrió liberarlos sin que antes, con algunas excepciones, se declararan culpables sin serlo, humillándolos. Finalmente, el asesinato a sangre fría, en el hotel Las Américas, de tres personas sospechosas del inexistente separatismo, fue el resultado de toda una tramoya donde lo único que quedó claro fue la extorsión y el chantaje, por dinero, con que procedió nuestra malhadada justicia.