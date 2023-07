Análisis de la coyuntura política: antecedentes

A partir de la caída del muro de Berlín, el discurso anticapitalista, antiimperialista de la lucha de clases, de la vanguardia obrera, de la lucha de guerrillas etc., entra en una profunda crisis política, demostrando su fracaso en el mundo entero. Una primera consecuencia de este fracaso es la desaparición de la clase obrera, como sujeto político de ese cambio. Ante este panorama desolador los comunistas de este nuevo milenio se replantean la lucha por el poder rescatando las teorías políticas de Gramsci, Laclau, Mouffe, etc., y siguiendo sus teorías, plantean la lucha contra el capitalismo como una cuestión esencialmente ideológica y cultural, una batalla por imponer un nuevo relato contrahegemónico al neoliberalismo unipolar, que exprese el sentido común de época a partir de un sistema de concepciones expresadas en formas simbólicas, en el que se resignifican las palabras y los discursos políticos. Este cambio de los paradigmas y contenidos significa la reelaboración de las mismas teorías y contenidos, pero con otro lenguaje y ropajes, de esta manera ya no se habla de dictadura del proletariado, sino de democracia radical, democracia popular, democracias en acción, etc., ya no se habla de clase obrera, sino de clases sociales, clases plebeyas, clases subalternas, clases laboriosas, clases menesterosas, etc.