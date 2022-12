Arce, Zúñiga y los “enemigos internos”

Durante el acto de aniversario del Ejército, el presidente Arce volvió a la carga con la cantinela del golpismo, de los afanes desestabilizadores, separatistas y otras elucubraciones muy a su estilo. En los dos años de su gestión, no parece haber reparado en el hartazgo nacional causado por su trillada retórica discursiva. “La lucha no ha terminado” dijo ante los militares y luego fustigó al “enemigo interno que no descansa en su intento de dividir y separar a Bolivia mediante conjuras antipatrióticas”. Ese “enemigo interno” puede ser la ‘otra’ Santa Cruz, la rebelde que ama vivir en libertad y en democracia. A la que Arce y su gobierno maltratan y cuya demanda legítima de plantear una nueva relación política con el Estado, -porque la actual es tóxica-, es considerada torpemente como “conjura antipatriótica”.