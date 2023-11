“Arder el país”

La pelea del MAS ha pasado al terreno de la normativa electoral. Tras analizar las normas y su cumplimiento por parte del ala radical del MAS, el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde) del Tribunal Supremo Electoral encontró que el expresidente Evo Morales no presentó un certificado de militancia por 10 o más años en ese partido político. La militancia existe, de hecho, pero no fue acreditada documentalmente y es el propio estatuto del MAS el que impone la antigüedad de 10 años como militante. Por tanto, Morales no puede ser acreditado como presidente de esa organización política.

No es el único caso. En Potosí, el Sifde ha encontrado que pasó lo mismo con cinco dirigentes de la agrupación ciudadana Alianza Social (AS), incluido su líder, el exsenador René Joaquino, a quien se había reelegido como presidente. El informe fue el mismo: al no acreditarse documentalmente su militancia, Joaquino no puede asumir la presidencia de AS.