Argentina: El verdadero a(s)uste

Asistí a la asunción presidencial de Javier Milei el pasado 10 de diciembre. Quise presenciar de primera mano ese acontecimiento excepcional, atípico y –diría yo– histórico. No solo me interesaba atestiguar la perspectiva protocolar de los actos oficiales, sino más bien escuchar a la gente en la calle; y a los taxistas, desde luego. Saber cómo asumían esta elección singular.

Lo que más me impresionó fue que la gente habla de Milei en tercera persona. Dicen que “ojalá (a él) le vaya bien”. Pero inmediatamente agregan que ya intentaron con Alfonsín, Menem, De la Rúa y Macri. ¡Y todos fallaron! Una vez más, dicen, que tendrán que apretarse los cinturones y hasta sufrir hambre comiendo quizá hasta solo una vez al día ¡para nada! Creo que el hecho que Milei haya nombrado al mismo ministro de Economía que tenía el expresidente Macri no ayuda.

Para mucha gente la solución a la crisis pasa simplemente por redistribuir la riqueza. Un taxista me dijo: “el problema es que en este país veinte familias controlan los alimentos. Hasta que no les caigan encima, no pasa nada”.