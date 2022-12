¿Armar o no el pesebre?, ¿la economía tiene algo qué decir?

Hace unos días una amiga (@olgaviota) puso un tuit que me llamó la atención. Ella se preguntaba si en una familia de cinco, dos (la minoría) no disfrutan de los festejos y decoración de fin de año ¿Qué procede? Puso tres opciones: decorado limitado, nada o algo de democracia. No aguanté y puse algunas opciones económicas: