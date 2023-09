Armarnos de coraje

Ahora, los evistas del Chapare han amenazado con paralizar y hacer arder al país si el Tribunal Constitucional Plurinacional ( TCP), como corresponde, inhabilita a su caudillo para seguir candidateando a la Presidencia del Estado. Esto, debido a que un magistrado de ese cuerpo, ahora afín al mandatario en funciones, declaró que, a diferencia de la actuación del Tribunal en el pasado inmediato, ahora sí podría revisarse la sentencia que permitió la reelección indefinida del ex mandatario fugado basándose en que se trataría de un derecho humano desconocido en la reforma constitucional de 2009, extremo que ya fue explícitamente negado por la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) pues esa prohibición constitucional no vulnera ningún derecho humano.

La posibilidad de que finalmente el TCP acate la norma internacional aumenta una vez que el abogado Wilfredo Chávez, ex Procurador del Estado que durante sus funciones no ganó ningún juicio en contra del Estado y se metió en áreas que no le correspondían, anunció que tomará a su cargo la defensa del derecho del exmandatario de postular a la Presidencia en 2025.