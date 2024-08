Auditoría confirma regalo de puntos a una postulante y violación de normas de la UMSA en convocatoria para docentes

Después de cometer la irregularidad, el decano de Ciencias Sociales, Edgar Pomar, consultó a Asesoría Jurídica si podía regularizar

las comisiones nominadas a dedo. Asesoría Jurídica le respondió el 15 de mayo de 2023 que NO. “Nos incumbe aclarar que al interior de la Universidad NO existe norma o reglamento que permita regularizar Comisiones de cogobierno universitario”… para fines de procesos en convocatorias académicas”, argumenta la nota A.JUR 1800/2023. En términos simples, Asesoría Jurídica dijo al Decano que todo el proceso fue ilegal, por tanto no tiene validez.