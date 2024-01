Austeridad: retos y oportunidades

En el marco de un escenario económico desafiante, el Gobierno ha presentado un plan de austeridad con la esperanza de generar un ahorro de Bs 1.000 millones este año, según lo revelado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Este anuncio plantea un equilibrio delicado entre la necesidad de reducir el gasto público y la importancia de preservar la calidad de los servicios esenciales.



El corazón de esta medida radica en la optimización de la administración pública, con el objetivo claro de mantener el funcionamiento eficiente de las entidades gubernamentales. Es alentador ver que se enfatiza que esta austeridad no debería impactar negativamente en la prestación de servicios esenciales ni en las inversiones necesarias para el desarrollo del país. Este enfoque es importante, ya que la eficacia de las políticas de austeridad no debe traducirse en un menoscabo de la calidad de vida de los ciudadanos.



Un dato relevante que emerge de este plan es la distribución del personal público. Se destaca que aproximadamente el 69% del personal está asignado a las áreas críticas de salud, educación, seguridad y Fuerzas Armadas, mientras que solo el 2% se encuentra en la administración central. Este hecho señala la importancia estratégica de estos sectores para el bienestar de la población y destaca la intención del Gobierno de fortalecerlos.



La declaración del Gobierno sobre la posibilidad de explorar otras políticas es una señal de flexibilidad y adaptabilidad a medida que evolucionan las circunstancias económicas. Sin embargo, es crucial que cualquier cambio adicional se realice con la misma prudencia y cuidado, asegurando que no comprometa la atención a las necesidades básicas de la sociedad. No olvidemos que hay reclamos por falta de ítems en salud y educación y por ello, se hace necesario ver en qué otras áreas racionalizar el gasto.



El desafío más apremiante que enfrenta el país en este momento es el déficit fiscal, que se extiende ya por nueve años. La sostenibilidad financiera es esencial para el crecimiento a largo plazo y el bienestar general de la nación. Es imperativo que las medidas de austeridad estén respaldadas por una visión estratégica a largo plazo, que no solo aborde las necesidades inmediatas, sino que también siente las bases para un futuro económico más sólido y equitativo.



En este sentido, el Gobierno debe ser diligente en la evaluación de cada área de gasto, identificando oportunidades para eficiencias sin sacrificar la calidad de los servicios públicos. La transparencia en la implementación de estas medidas será fundamental para ganar la confianza de la población y mostrar que se están tomando decisiones informadas y equitativas.



Además, el viceministro de Presupuestos y Contabilidad Fiscal, Zenón Mamani, dice que seguirá en revisión la operatividad de las empresas estatales y se van a cerrar aquellas cuyos ingresos no cubran sus gastos operativos. Por eso, hay que mirar con atención el anuncio de 150 nuevas plantas de producción con inversión privada. Bolivia debiera racionalizar su gasto tomando en cuenta la caída de los ingresos por gas y la escasez de dólares.



En conclusión, el plan de austeridad presentado por el Gobierno es un paso necesario en la dirección correcta para abordar el déficit fiscal y optimizar el gasto público. Sin embargo, la clave está en la ejecución inteligente, asegurando que estas medidas no socaven la esencia de los servicios esenciales. La sociedad está atenta, y la responsabilidad recae en el Gobierno de liderar este proceso con visión, sensibilidad y un compromiso firme con el bienestar de todos los ciudadanos.