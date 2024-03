Avances en la Facilitación del Comercio: Aduanas 24/7

Los recientes anuncios de la Aduana Nacional y el Consulado General de Chile en Bolivia, sobre los acuerdos bilaterales alcanzado para que las Aduanas de frontera de Tambo Quemado - Chungara y Pisiga - Colchane, ambas en el Departamento de Oruro, funcionen de manera ininterrumpida durante 24 horas al día, siete días a la semana y 365 días al año, no pueden ser menos que satisfactorios para todos los operadores de Comercio Exterior, pues no solo optimizará el control del comercio transfronterizo, sino, que facilitará de manera significativa el comercio bilateral y de ultramar, además de mejorar los tiempos de transito del transporte carretero.

Asimismo informó que “actualmente, ambos puntos operan de 7:30 a 19:30 horas, lo que ha llevado a los conductores a pernoctar en la frontera durante las temporadas de alto tráfico, y en condiciones adversas, como el frío y la falta de servicios. Pero a partir del 15 de mayo, los camiones no demorarán más de una hora en realizar toda la tramitología para cruzar la frontera de manera legal”.

Las dos primeras deberían implementarse casi de inmediato en el marco del Tratado del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) al cual ya está adherido Bolivia. Estos logros de la Aduana Nacional atienden las persistentes solicitudes desde el sector privado, en particular de la Cámara Nacional de Despachantes de Aduana y la Comisión de Comercio Exterior y Aduanas de la Confederación de Empresarios Privados, sobre la necesidad de encarar con Chile un dialogo bilateral y lograr acuerdos de cooperación entre las agencias y entidades de gobierno que operan en las fronteras, de forma que se pueda facilitar el tránsito y hacer más eficiente la lucha contra el contrabando, el tráfico de drogas, la trata de personas y el paso ilegal de vehículos robados hacia nuestro territorio.

Somos junto a Venezuela los únicos países sudamericanos sin Ventanilla Única de Comercio Exterior y uno de los pocos Estados donde no funciona en absoluto el Comité Nacional de Facilitación del Comercio, en el que el sector privado está ausente. Pese a los esfuerzos de la Aduana Nacional para mejorar la facilitación, no acompañan las políticas nacionales de restricción a las importaciones con licencias de importación, autorizaciones previas y aranceles elevados para mercancías no producidas en el país, además de los cupos a las exportaciones agropecuarias.