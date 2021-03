¡Ay de ustedes, fariseos, hipócritas!

Escucha esta nota aquí

¡Ay de Usted!, ministro Iván Manolo Lima Magne, que se dice cristiano, repase estos versículos: “maestro de la ley y fariseo, hipócrita, que no cumple lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe.” “Esas son las cosas que debería observar. ¡Guía ciego! Cuela un mosquito, pero se traga un camello”. ¿Cree realmente en los argumentos presentados para encarcelar a Jeanine Añez; hará lo mismo con Evo Morales?

Habrá soñado ser un jurista impecable como René Blattman cuando inició su trabajo dentro del estado. Cumplirá años este 21 de marzo; quizá es momento para la reflexión: ¿de qué le servirá la riqueza acumulada?; ¿por qué ataca a la universidad que les dio estudios y trabajo?; ¿cómo usa la revista “Oxígeno”

¿Acaso no sabe que Oscar Antonio de la Fuente Amelunge fue denunciado desde hace dos décadas por varias autoridades por usar su nombre o extorcionarlas? ¿Y él es el testigo principal, el "asesor", el "experto"?



¡Ay de Usted, ministro Carlos Eduardo del Castillo del Carpio, maestro de la ley y fariseo, hipócrita! “¡Usted que llena el plato y la copa con robos y violencia, y por encima hecha una bendición!¡fariseo ciego”. ¡Ay de Usted que no recuerda los textos escolares ni las noticias! Para mantener una silla de poder es capaz de acusar a muertos del siglo pasado. ¿Por qué declara bajo juramento que no tiene rentas? ¿Es otra post verdad?



¡Ay de su madre! ¡Qué sentirá si alguien la maltrata como Usted ha humillado a una persona, a una mujer, a una madre, a una viuda! ¿No conoce la biografía de Claudio San Ramón y sus acciones contra líderes cívicas como Elffy Albrecht? ¡Ay cuando le digan que ni el narco ministro Luis Arce Gómez fue tan brutal contra la mandataria Lidia Gueiler y ni el golpista Luis García Mesa fue tan ignorante!



¡Ay de Usted jueza, Virginia Regina Santa Cruz Silva, maestra de la ley, farisea hipócrita! “Semejante a los sepulcros bien pintados que tienen buena apariencia, pero por dentro están llenos de huesos y de toda clase de podredumbre.” ¿Acaso no ha sido denunciada por no respetar los derechos constitucionales de los acusados desde su primer año en ese cargo? ¿Qué méritos profesionales ha presentado?



¡Ay de Usted fiscal, Harold Jarandilla Mey, maestro de la ley, fariseo hipócrita!¡Ay de Usted que no conoce ni la doctrina ni los procedimientos! ¿Ha leído las burlas en las redes por sus declaraciones de ignaro? “Todo lo hacen para aparentar ante los hombres, por eso hacen muy anchas las cintas de la ley que llevan colgando y muy largos los flecos de su manto”. Usted, que ni siquiera cumplió con la Declaración Jurada de Bienes y Rentas y figura con cero de ingresos desde ¡septiembre de 2020! ¿Podrá probar aquello? ¿Acaso no es delito penal?



¡Ay de Usted Juan Ramón Quintana, que “prepara pesadas cargas, muy difíciles de llevar, y las echa sobre las espaldas de la gente, pero no levanta ni siquiera un dedo para moverlas”! ¡Ay de aquellos que azuzan a las masas iletradas y se esconden raudos bajo el manto de una embajada!¡Ay de aquellos que nunca asumieron un combate en la primera línea, pero están dispuestos a alentar una guerra fratricida!



“¡Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas que no pueden ganar ni dejan ganar a los que se presentan!” “¡Serpientes, raza de víboras! ¿cómo lograrán escapar de la condenación del infierno?” “Pues tiene que caer sobre ustedes toda la sangre inocente que ha sido derramada”.



Ay fariseos, hipócritas, ¿acaso podrán transitar tranquilos?