Balance de fin de año con compasión

Con la llegada del final del año, es normal que nos dediquemos a reflexionar acerca de lo alcanzado en el transcurso de esos 12 meses previos. En ocasiones, sentiremos que logramos mucho más de lo que esperábamos y en otras, puede que pensemos que nuestras expectativas no fueron satisfechas.

Lo maravilloso del ser humano es que siempre lo podemos volver a intentar. No importa cuántas veces te caigas, lo importante es que te levantes de nuevo para seguir intentándolo.

Desecha de tu diccionario emocional la palabra culpa. Esa es la menos útil de las emociones pues no nos aporta nada y nos quita mucha paz.

Es cierto que este año no ha sido nada fácil a nivel global en términos de guerras y desencuentros. Muchas personas sufren y no podemos mostrarnos indiferentes. Pero, justamente como suelo decir, es el momento de conseguir calma interior y cuidar nuestros pensamientos, emociones y acciones para que vayan alineadas con eso que queremos ver en el mundo.