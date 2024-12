Balanceo para repetir el poder

La comunidad internacional sigue con profunda preocupación los bloqueos de carreteras dirigidas por el expresidente Evo Morales y los cocaleros de las seis federaciones del Chapare, que durante 20 días con uso de armas, dinamitas, palos y piedras tienen secuestrados al país, bajo la inacción sospechosa del presidente y sus ministros que no ejercitan sus competencias constitucionales para garantizar la paz social, la defensa de la sociedad y el Estado constitucional democrático de derecho y los principios que sustenta la norma fundamental en los arts. 8. I y II, 10. I y 12. II de la CPE. Arce Catacora

El mentor del actual presidente Arce Catacora otrora aliado frenético de Morales Ayma, en medio de una crisis sin precedentes en Bolivia se balancean de un árbol para repetir el poder, a sabiendas que en el Chapare hay un estado de la droga que financia los bloqueos violentos con heridos policiales y civiles, y con el saldo de centenares de vehículos varados con carga de alimentos con destino nacional e internacional.

El clamor de los conductores, pasajeros y toda la población boliviana, sobre todo los sectores productivos empresariales, es que el presidente Arce haga cumplir la Constitución, porque nadie puede frenar el desarrollo del país por perseguir el archivo de procesos penales por estupro en serie, y forzar su postulación que está oleada y sacramentada por la OC 28/2021 de 7 de junio y por la SCP 1010/2023 de 28 de diciembre, que no reconocen como derecho humano autónomo la reelección indefinida de presidente.

La decisión vinculante de tribunales como la Corte IDH y el Tribunal Constitucional (TCP) en su Sala Cuarta (Art. 203 de la CPE), son de cumplimiento obligatorio, y ninguna persona, individual o colectiva o grupos políticos desenfrenados por vías de hecho (bloqueos, secuestros, privación de circulación de alimentos, amenazas, etc) pueden romper el orden jurídico y arrogarse la -autoimpunidad- por delitos cometidos y la -autohabilitación- para postularse en las elecciones generales programadas para el 2025. Pretensiones como la apuntada no solo polarizan las fuerzas políticas, sino que causan un gravísimo perjuicio a la economía nacional y la imagen del país, porque nadie se animará a invertir en el país si el estado de selva domina, por la tozudez del expresidente inapropiadamente llamado indígena, al no respetar a las comunidades originarias campesinas, bastará como ejemplo la violenta represión a la VIII marcha indígena en Defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) en la Comunidad de San Miguel de Chaparina en el Departamento del Beni (25-09-2011).

Al presente los cuartos intermedios o suspensión temporal al desbloqueo. despeje parcial de obstrucción en carreteras a cargo de la policía y pobladores que luchan por la seguridad alimentaria, no son solución al problema, como no lo será si se decreta el estado de excepción en el Chapare, la verdadera solución pasa por respetar la Constitución, aprehender a Morales Ayma para que se defienda ante los jueces penales por delitos de estupro que ha cometido cuando fungía como presidente del Estado Plurinacional, así como se procedió con Richard Choque Flores violador serial (2013-2021 condenado a 30años de prisión) y a todos los diputados y dirigentes que cometen delitos de lesiones graves, terrorismo y uso de armas sin autorización. El ministerio público debe ser más riguroso con los autores intelectuales y materiales de delitos gravísimos o, es que el secuestro de policías en Ivirgazama, el cerco de unidades militares y las amenazas de muerte a familias que no participan de los bloqueos ordenados por el jefazo ¿han dejado de ser tipos penales para una clase política que está destruyendo el país y actúan al margen de la ley y la Constitución desde hace más de catorce años?

De otro lado, impulsado por la intensidad de la violencia de sus militantes desalmados, y al darse cuenta de su accionar delincuencial que ante el mundo se muestra como líder de una organización criminal, anuncia el viernes que “como hermano mayor” ha pedido a sus seguidores la “suspensión temporal de los bloqueos” y como si nada hubiera pasado en el país de las maravillas, Evo Morales representante del Estado Mayor del Pueblo, anuncia además una huelga de hambre hasta que el gobierno instale dos mesas de diálogo bajo auspicio internacional en las que se discutan los temas económicos y políticos de Bolivia.

Ante el anuncio de suspensión temporal del bloqueo el dirigente Humberto Claros del MAS afirmó que, las bases y organizaciones no aceptan ningún cuarto intermedio de caminos, enfatizó que persiste y se intensificará con mayor fuerza y contundencia. Pese a estar cediendo en puntos de bloqueo por la intervención combinada de fuerzas policiales y del ejército en Parotani y otros puntos en el Chapare, Evo Morales al cumplirse 19 días del conflicto se declaró en huelga de hambre desde el viernes por la noche en la sede de la Coordinadora de las seis Federaciones del Trópico de Cochabamba y apostilló: “No me voy a ir de Bolivia, vamos a enfrentar y derrotar al gobierno corrupto, un gobierno narco”, lo que devela que Andrónico Rodríguez pueda ser reelegido presidente del Senado el lunes 4 de noviembre, por ser el único que desde la Casa Grande del Pueblo le aplique la gracia de borrón y cuenta nueva -no hay jueces para procesar al inmortalizado- y -no hay contralor electoral para deslegitimar al fraudulento- del 21 f y las elecciones generales de 20 de octubre de 2019.

El gobierno debe hacer una lectura cabal de la escalada de violencia y tiene que saberlo que los bolivianos rechazan en más del 96% los bloqueos, la paralización económica, la inflación y en elecciones generales no va votarles a ninguno de los causantes de esta crisis sin precedentes entre dos mortíferos que se han enriquecido a costa del poder. Además, la propuesta no deja de refrendar las acciones de injerencia desde Venezuela con el partido del MAS IPSP y la probable vinculación con milicias de la FARC y el ELN. El acuerdo de Maduro y la oposición en Barbados de no perseguir a la oposición y respetar los resultados de las elecciones generales de 28 de julio, declarado -ganador el perdedor-, concluyó convulsionando el país con muertes, heridos y encarcelados, a ese mecanismo trillado y mentiroso pretende Morales Ayma seguir destruyendo la poca democracia que queda. Esto es como si el imputado en el proceso tuviera que decidir si va a juicio.

La financiación del partido político reconocido por el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) como MAS IPSP cuyo líder es Evo Morales según sostiene la dirigencia cocalera, al usar un vehículo de PDVSA y hacer disparo desde el mismo, es un hecho que no solo debe ser cuestionado y reprochado como intervención extranjera, sino que la Sala Plena del OEP debe asumir una postura pública investigativa contra los representantes legales de dicha organización no democrática, y en su caso aplicar la cancelación de la personería jurídica.

A pesar de la disputa por hacerse del poder que es pública y desafiante por ambos contendores, no se vislumbra una mesa de diálogo abierta y plural sin condicionamientos, sino por el contrario surgen amenazas muy fuertes como la del diputado Freddy López que sentenció a Arce Catacora presidente del Estado Plurinacional: “Adelanta elecciones o huye del país como Goni”.

Como no se está produciendo un orden a garantizar unos mínimos democráticos en el ejercicio el poder para encontrar una solución a los problemas del país, el Secretario General de la ONU está haciendo un seguimiento de cerca a los acontecimientos de bloqueos en Bolivia, y ha pedido a las autoridades del gobierno a buscar soluciones pacíficas mediante el diálogo entre las partes en conflicto.

Un punto definitorio al conflicto, es el rechazo de la población boliviana que no puede seguir viviendo en incertidumbre y en situación de crisis alimentaria, escases de productos de la canasta familiar, encarecimiento de artículos básicos y pérdidas económicas por más de 1.700 millones de dólares del sector productivo exportador y las microempresas que sienten la impotencia por la falta de insumos y comercialización de productos; por ello, el gobierno debe dar paso a la mediación de la Iglesia Católica institución que en situaciones de grave crisis en el país, ha sabido construir los pilares del diálogo para la paz y concordia entre bolivianos. Al enlistado de consecuencias el diferimiento de las elecciones judiciales para el 15 de diciembre, es una medida agridulce y desalentadora que tiene su origen en el OEP., y esta puede ser un detonante para que el Tribunal Constitucional Plurinacional en los amparos constitucionales en revisión aplique la doctrina de -nulidad del proceso judicial por incumplimiento de requisitos especiales-, que no es nada improbable porque eso le conviene al gobierno, debido al grado de sumisión que han demostrado los autoprorrogados.

Por lo cual, se puede afirmar que la solvencia moral de la Iglesia Católica si se opta por invitarla como facilitadora, no va escatimar esfuerzos para humanizar las posiciones y devolver la esperanza de fe radical y paz para Bolivia.