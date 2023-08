Bloqueo al diálogo y al argumento

Santa Cruz vivió un nuevo bloqueo que se suma a la larga lista de medidas de hecho que, en lo que va del año, han causado graves daños a la economía del departamento, a los pequeños productores agropecuarios y a las familias que tienen una economía limitada. Esa práctica que se veía ajena al espíritu emprendedor del departamento ahora se ha convertido en un amargo trago diario..



Hace seis días se instalaron puntos de bloqueo en La Guardia y Buena Vista sin esperanza de que prevalezcan el diálogo, la concertación y el bien común. Lo que está en juego no son unos pocos kilómetros de asfalto sino una fuente de agua para millones de personas que viven en Santa Cruz.



El conflicto se centra en la construcción de la carretera Buena Vista - La Cruces cuyo diseño, planteado por la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), atraviesa los acuíferos que garantizan la provisión de agua para ésta y las generaciones venideras. El tramo II del mencionado proyecto es el punto de discordia



La Gobernación Cruceña ha explicado reiteradamente las razones que tiene para preservar las fuentes de agua y ha propuesto al menos cinco alternativas, pero dirigentes sociales de los municipios involucrados, transportistas y ejecutivos de la ABC han hecho oídos sordos y, por lo menos hasta el momento, no se ha conocido una argumentación técnica suficiente que rebata la preocupación departamental sobre la preservación de los acuíferos.



¿Cuál es el argumento de la ABC? Que el proyecto ya está diseñado y que tiene una ley que garantiza su financiamiento, que sólo se afectará una zona de los acuíferos, no todo, y que cualquier cambio implicaría una burla a las poblaciones movilizadas. Un sustento tan leve como un puente gigante que pretende erigirse sobre dos delgados y frágiles pilares.



En materia de ingeniería y en construcción de carreteras siempre se han hecho ajustes en los proyectos, cambios de materiales. cálculo de costos, etc. porque ante todo debe prevalecer la preservación de la naturaleza y mucho más si se trata del agua que es un derecho humano cuya protección y acceso están garantizados por la Constitución Política del Estado.



Adicionalmente, el vicegobernador Mario Aguilera ha explicado, con mapas en mano, que las alternativas sugeridas beneficiarían a un mayor número de comunidades campesinas, dependiendo de la opción que se elija. Es más, uno de los trazos alternativos abarataría el millonario proyecto carretero.



Un conflicto parecido se vivió hace 12 años, cuando los indígenas del Tipnis se opusieron a que la construcción de la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos parta por la mitad el Parque Isiboro Sécure, territorio indígena de incalculable valor ambiental. Casualmente, el tramo II de ese proyecto también fue motivo de confrontación. Ese conflicto detonó, entre otros hechos, la VII Marcha Indígena y la masacre de Chaparina. El Gobierno de Evo Morales movilizó todo su aparato para desacreditar la movilización, pero no logró su cometido.



En el caso de la carretera por el Tipnis quedaron en evidencia los compromisos políticos y económicos que llevaron a Evo Morales a ir contra los propios indígenas. ¿Qué intereses están en juego en el tramo II de la carretera Buena Vista - Las Cruces?



Algo está mal en un régimen que impulsó la aprobación de una Constitución que declara el respeto y la protección a la Madre Tierra pero que no retrocede cuando se trata de talar árboles o dañar acuíferos para imponer asfalto en nombre del desarrollo y la lucha contra la pobreza.