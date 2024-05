Bodas de oro del IISEC-UCB

En 1988 conocí al Dr. Juan Antonio Morales en un seminario internacional de economía en Río de Janeiro, donde yo estudiaba una maestría en economía. Aproximadamente un año después, me encontraba de vacaciones en La Paz y visité el Instituto de Investigaciones Socio Económicas (IISEC) de la Universidad Católica Boliviana San Pablo (UCB), cuyo director era Juan Antonio, quien, muy gentilmente, me invitó a trabajar como investigador junior. Me cambió la vida. Fue una experiencia intelectual y académica única. El IISEC había sido fundado en 1974 por el Dr. Morales y el sociólogo Dr. Salvador Romero. Dos jóvenes académicos sofisticados que habían decidido volver a Bolivia para contribuir a su desarrollo.