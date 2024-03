Bolivia, “comodín” del narcotráfico latinoamericano

Por otra parte, convengamos, por un momento, en que el gobierno realiza esfuerzos visibles en la lucha contra el narcotráfico. ¿Improductivamente? por lo menos parece. Es que se programan, cada año, por ejemplo, alrededor de 10.000 hectáreas de la planta de coca a ser “erradicadas” que luego se transforman en solo 2.000 o 3.000 que aparecen en los informes también anuales de la UNODC, ¿el sistema de “erradicación concertada” no funciona? Los malpensados suelen decir que se “concertó” erradicar allí donde no se afecte la producción “rentable”. Como sea, los hechos contradicen los “esfuerzos” de “erradicación”.

Otro: ¿por qué se expulsó a USAID Bolivia? Prestaba valioso apoyo económico a los planes de sustitución de cultivos precisamente en el Chapare y apoyo económico a los organismos encargados de la lucha con tra las drogas. ¿Y la DEA? ¿Acaso no era invalorable su apoyo en tareas de inteligencia y logística?¿No son áreas donde la FELCN tiene actualmente serias deficiencias? ¿Por qué se expulsó a la Embajada americana? Su apoyo en tareas económicas y logística a los “Diablos Rojos” y “Diablos azules” de la FELCN a través de la NAS (sigla en inglés de su Sección de Asuntos Antinarcóticos), fue importantísimo. Y otra vez, los malpensados de siempre dicen que estos organismos de lucha contra el narcotráfico, “perjudicaban” las labores de los sufridos cocaleros especialmente del Chapare cochabambino.

¿Creció el narcotráfico en Bolivia? Es que, hasta antes del 2010, no se escuchaba de droga boliviana en Europa, ahora si, y es peor, en los países vecinos, sus organismos policiales encargados de la lucha contra el narcotráfico encuentran cotidianamente miles de kilos de cocaína provenientes de nuestro país y claro, también se confiscan narcoavionetas, narcocisternas, narcocamiones, narcomulas, narcocholitas…(¿habrán narcodrones?) ¿Qué será de los 13 radares franceses que nadie sabe si funcionan?.. ¿o no?

A este ya aterrador panorama, se suma una especie de “narcocorredor” advertido no hace mucho, que se extiende entre Perú, Bolivia y Paraguay, una línea diagonal que cobró relevancia gracias a la intensidad del tráfico ilícito que nos ocupa. El amo y señor de esta vertiente sur-oriental de Bolivia parecía ser (o parece todavía) el ya famoso Sebastián Marcet. No hay que olvidar, sin embargo, en la parte geográfica, la enorme distancia no vigilada, de los 6.834 Km de fronteras sumamente permeables de Bolivia con los países que nos rodean, donde las poblaciones fronterizas, en oriente y occidente, sin excepción, se transformaron aparentemente en colaboradores del contrabando y el narcotráfico.