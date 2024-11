Bolivia: de la falsa nacionalización a los desabastecimientos y cupos

En 2009 se otorga la estocada final al sector económico boliviano para gestar nueva inversión privada en el sector de hidrocarburos en particular. Se ponen candados constitucionales como la limitante de los arbitrajes internacionales y el manejo único del sector hidrocarburos por parte de YPFB.

Fruto de las reservas descubiertas y el contrato de exportación de gas con Brasil iniciadas en 1999 y el posterior envío de gas a Argentina a partir del 2010, los ingresos suben como espuma. Con precios internacionales los dólares caían del cielo a raudales. Gloria para todos los que gastaron y mal gastaron a mano suelta aproximadamente $us 65.000 millones.

Épocas de gloria y de una corta bonanza rentista. Recuerdo frases de esas épicas épocas: “YPFB, la fuerza que mueve Bolivia”, “Tenemos un mar de gas que ustedes no visualizan”, “Bolivia, corazón exportador de energía de Sudamérica”, “Somos el país de la industrialización del gas“ y mucho más. Una propaganda goebelistíca infernal cuando el sector caminaba en dirección contraria.

Desde 2013, los que algo conocíamos del sector de hidrocarburos, visualizábamos y alertábamos que, a partir de 2015, se avecinaba una rápida declinación de campos de gas, condensado y petróleo. También advertíamos que necesitábamos inversiones nuevas en exploración (no en desarrollo) para lo cual era necesario hacer ajustes al marco jurídico e impositivo. Lo anterior para reponer reservas y mantener producción de hidrocarburos que permitiría cumplir con la creciente demanda para continuar exportando y no desabastecer el mercado interno en el largo plazo. No se hizo nada y la propaganda continuó hasta nuestros días.