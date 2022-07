Bolivia, entre arrebatos y sin soluciones

Si Bolivia fuera un corazón, estaría necesitando un marcapasos que le ayude a tener un ritmo cardiaco normal. El país vive de shock en shock, de crisis en crisis. Los temas estallan, generan reacciones políticas diversas y después pasan para dar lugar a nuevos arrebatos. Es tan vertiginoso que ya nada sorprende. Pasamos de la muerte del único detenido por el desfalco del Fondo Indígena al asesinato de tres policías o las vinculaciones de uniformados con el crimen organizado. El menú es variado y el país no puede quejarse de falta de sorpresa, porque los escándalos son más oscuros cada vez y todo hunde a los bolivianos en una profunda desesperanza.

Solo por mencionar algunos temas que quedan sin luz. En abril murió Marco Aramayo, detenido después de denunciar el robo de millones de bolivianos del Fondo Indígena (los denunciados gozan de medidas sustitutivas o libertad irrestricta). Este hombre fue uno de los símbolos de la injusticia en el país, ya que fue sometido a decenas de juicios y cientos de audiencias, tanto así que no resistió y falleció. Entonces, todos juraron cambiar la justicia y reparar daños, pero nada pasó. Ahora es Elvira Parra la que soporta la tortura por el mismo proceso y la ex presidenta Jeanine Áñez permanece presa y aislada.

La defensora del pueblo interina demostró con creces que no es apta para el cargo, sino para ser funcional al MAS, convirtiéndose en Defensora del Gobierno, antes que de la ciudadanía. Empero, en la Asamblea Legislativa no se ponen de acuerdo para elegir a un sucesor, tras un proceso de selección cuestionado. Entretanto, el tema quedó diluido.

Pero hay más. El asesinato de tres policías se mantiene sin respuesta. No se sabe cuál fue el móvil del crimen, por qué los tres hombres fueron ejecutados al mejor estilo mafioso. La investigación permanece en la oscuridad y con muchas contradicciones. Ahora el oficialismo pretende girar el foco de atención al reincorporar otro debate, haciendo que el Ministerio Publico cite a los líderes de la oposición por el caso Golpe i. El viejo truco de hacer una ola más grande que la anterior.

El otro pálpito que aun necesita by pass es el de la justicia, o mejor dicho, la in-justicia que impera en el país. El Gobierno avanza de anuncio en anuncio de cumbres que no se dan y de consensos que, pese a su necesidad, ni siquiera se buscan, en una clara evidencia de que a los poderes no les interesa curar ese cáncer que sigue corroyendo los cimientos de la sociedad.