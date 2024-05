Bolivia, Nº 1 a nivel mundial en informalidad laboral

Las estadísticas no están reflejando la realidad de nuestra economía, que después de la pandemia el nivel y calidad del empleo está en niveles muy bajos.



Estos indicadores positivos esconden la alta informalidad de los trabajadores del país y la gran carencia en el cumplimiento de sus derechos laborales. Las estadísticas oficiales no reflejan las grandes diferencias por edad y sexo, lo urbano con lo rural, las oportunidades laborales estables se contrajeron tanto que dieron curso a un crecimiento desmedido del subempleo, autoempleo, de personas que trabajan por cuenta propias y otras, que muchos no ganan ni el salario mínimo nacional, no trabajan 8 horas al día y menos tienen la esperanza de gozar de algún beneficio o derecho laboral.