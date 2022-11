Bolivia, pacto fiscal y federalismo

Con la crisis del Censo, que aún no termina, el horizonte económico y social se torna mucho más complejo. Desafortunadamente, los actores políticos y tanto liderazgos nacionales como regionales no dan la talla. Se pierden en los laberintos de un poder fragmentado, en la pequeñez de cachaña política y en la defensa de interés muy mezquinos y particulares.

Un segundo paso, después o paralelo a un pacto fiscal, puede ser el federalismo. Federar proviene de faedus, que también significa “pacto”, “alianza”.

El federalismo es una opción de organización del Estado que está en la agenda nacional desde hace muchos años. Hoy reemerge en un contexto de crisis. El federalismo, para su implementación, requiere del cambio constitucional, implica llamar a una nueva Asamblea Constituyente, en la que estará abierto no sólo el tema del federalismo, sino también otros más. La propuesta de federalismo tiene mayor audiencia en Santa Cruz, Potosí y Tarija. En los otros departamentos, es una idea que no se comprende e incluso se la confunde con separatismo, división de Bolivia. Nuestras vecinos Brasil y Argentina son estados federales.

Uno de los temas más complejos del federalismo es, sin duda alguna, el económico porque se profundizan los temas mencionados del pacto fiscal. Impuestos departamentales, ingresos, distribución modelo de desarrollo. Entre tanto, el federalismo es un medio para alcanzar el desarrollo económico y no un objetivo en sí mismo.

El desarrollo económico tiene como tareas centrales, sólo para mencionar algunas: la diversificación productiva, el cuidado del medioambiente, la transformación digital, el aumento del empleo de calidad, la reducción estructural de la pobreza y la desigualdad, el incremento de la productividad, una justicia transparente. No hay la menor duda que para alcanzar estos objetivos ayuda mucho que el desarrollo sea visto desde lo local.