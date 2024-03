Bonos BCB ¿Podemos cantar victoria?

Al cuarto día de su lanzamiento, el BCB comunico que sus “bonos en dólares” captaron del público $us. 1.669.000, donde el 94% de este monto corresponde a clientes de los departamentos del eje central; los bonos de plazos menores, entre 3 y 6 meses, son los más atractivos por sus interesantes rendimientos y menor riesgo de inversión. Si bien, existe una relativa aceptación de los bonos en el mercado interno, hasta la fecha no se reportó ninguna compra en el mercado externo, donde inclusive no tienen límite de monto; los inversores extranjeros no ven mucha rentabilidad sino mayor riesgo en bonos nacionales, considerando sus calificaciones negativas como esta última de Fitch Ratings (CCC), y que desde hace 3 meses somo la segunda nación con mayor Riesgo País del continente.



Haciendo un breve análisis, las mayores entradas y salidas de divisas estatales, según datos del BCB, son las referidas al sector hidrocarburífero y la deuda externa pública. Con datos a septiembre 2023, se observó que nuestra Balanza Cambiaria presento un déficit acumulado de $us. 436,9 millones de dólares. Esto es producto de una menor inversión extranjera, mayores gastos en importación de carburantes y un saldo comercial negativo durante el 2023.



¿Es suficiente $us.100 millones? La meta de esta medida monetaria es captar el 1% de los 10 mil millones de dólares que están fuera del sistema financiero, que busca reducir la escasez de esta divisa y que el tipo de cambio paralelo baje. La gestión pasada se importó carburantes por un valor de $us. 2.682 millones, casi $us. 8 millones por día; en cuanto al servicio de la deuda externa, el 2023 gastamos $us. 1.491 millones, alrededor de $us. 4 millones al día.



Según el PGE 2024 se tiene presupuestado para el servicio de la deuda externa $us. 1.766 millones, es decir $us. 5 millones por día. Se estima que este año importemos diésel y gasolina cerca a los $us. 3 mil millones, y que la subvención a los hidrocarburos supere ampliamente los $us. 1.429 millones, principalmente por la volatibilidad del mercado del petróleo, en un contexto aun inflacionario y de mucha incertidumbre.



Lo que se quiere reflejar es que el gobierno nacional debe tener la capacidad de generar o de captar un importante volumen de dólares, mes a mes, para cubrir sus importaciones y su servicio de la deuda externa. Esto no ha sido ni muy viable ni sostenible hace años, pero se agravo desde febrero de 2024 con un mayor desequilibrio en el mercado del dólar. Tal es su urgencia de salir de esta crisis, que recurrió al sector privado para apoyarse, se plantearon 10 medidas, las cuales se duda que sean totalmente efectivas, ya que no atacan el problema de fondo, un gasto publico elevado.