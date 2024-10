Bucles fonológicos

¿Alguna vez, les ha ocurrido que —al paso—, escucharon un tema musical pegajoso, y a partir de ese momento, la tonada les sigue retumbando en sus cerebros de forma repetitiva —por varios días—, y parece que no hay forma de sacársela de adentro? A pesar de que la canción ya no se difunde por ningún dispositivo en el entorno, sus cabezas la siguen cantando y buscan la letra y el ritmo en la corteza auditiva del cerebro. Ese fenómeno lo viví, por casi una semana, cuando escuché una canción —que nunca había escuchado antes, y que, además, estaría fuera de mis preferencias—, pero que, su estribillo, como el humo de los incendios, no me daba respiro.