Cambiar de dirección sin renunciar a principios

por Waldo Albarracín Sánchez



La coyuntura que vive el país se torna compleja al extremo que podemos imaginar distopias en el corto y mediano plazo en una Bolivia donde la política fue vilmente secuestrada por quienes la asimilan como el mero instrumento de toma o preservación del poder para fines propios, de acumulación de riqueza material y donde la militancia o inspiración ideológica pasó a un segundo plano.





Esa ausencia de motivaciones altruistas y principistas es tan ostensible que, tanto en el bando de los que defienden a Luis Arce, como los que respaldan a Evo Morales, que acaparan los medios de difusión y redes sociales, no van a escuchar un solo argumento de orden ideológico en las alusiones contra sus ex “hermanos”, es puro insulto, disputa de espacios de poder, denuncias sobre mal uso de cargos públicos, acusaciones de protección al narcotráfico, etc. En suma, el pueblo boliviano sólo sabe que el origen de la pelea entre ambos, obedece a que la silla presidencial es una sola y sobre esa realidad los adláteres de ambos caudillos se enfrentan, mostrando lo único que saben hacer, jugar sucio.



Frente a ese escenario, quienes aún creemos en la necesidad histórica de construir una democracia genuina que genere los mecanismos de preservación de derechos fundamentales, de extinción de desigualdades, equilibrio e independencia de poderes, de una justicia transparente e imparcial, administrada por magistrados probos, no sólo en las máximas instancias, sino en toda la estructura del Órgano Judicial y, de procesos electorales eximidos de toda acción fraudulenta, tenemos la obligación de ubicarnos con pleno conocimiento de esa cruda realidad. A partir de ello adoptar las decisiones y acciones más oportunas posibles para consolidar esas legítimas aspiraciones.





Se trata por tanto de ser efectivos, percatarnos que, si bien no podemos cambiar por el momento el proceder abusivo de quienes gobiernan, está en nosotros forjar el cambio de las circunstancias. John Maxwel decía “Si no puedes controlar las acciones de los demás, sí puedes controlar la forma en que decides responder a todo ello”. En ese sentido quienes interpelamos al régimen, sea desde la oposición política o desde la sociedad civil, estamos en la obligación de ubicarnos en el terreno, adoptando decisiones y acciones sabias, evitando incurrir en dos extremos: 1 La fidelidad dogmática y 2. El oportunismo sin principios, enseñanzas que fueron plasmadas por Lenin en su libro “análisis concreto de la situación concreta”. En las condiciones del mundo real, de cambios exponenciales, la manera más idónea de permanecer fiel a un principio es ubicándote precisamente en la realidad y si esas circunstancias te hacen ver que la senda por dónde estás trajinando no es la adecuada, debes cambiar de dirección, evaluando de manera consciente si lo que hasta ahora se hizo en función de restituir la democracia en Bolivia, es la correcta.



También podemos tomar como referencia un antecedente de la actual coyuntura internacional. Ami Ayaloon, ex líder del Shin Beth (me refiero al Servicio de Seguridad Interna de Israel), recientemente planteó un cambio de paradigma, afirmando que los israelíes, sólo tendrán seguridad cuando los palestinos tengan esperanza, apuntalando a la educación. Enfatizando que, Israel no estará seguro hasta que los palestinos tengan su propio Estado. Esta posición pragmática, pero no por ello negativa, se basa en las encuestas dentro la población palestina, cuya mayoría considera que el único líder que puede viabilizar la convivencia de los dos Estados es Marwan Barghouti, encarcelado de la Segunda Intifada.



Se trata por consiguiente, de tomar esas referencias internacionales en el sentido positivo y de intentar adecuarlas al país, cambiar procedimientos sin renunciar a paradigmas y principios. Para ello es menester preguntarnos: 1. Si la forma más efectiva de desplazar del poder a quienes nos conducen por el despeñadero, son las urnas, porqué continuamos observando ese desfile de autoproclamados presidenciables, sin entender que el instrumento unitario se forja de abajo hacia arriba y no al revés?. 2. Si el culto a la persona, pensando que un individuo logrará la unidad del pueblo es un craso error, porqué insistir en el mismo.?. 3.- Si las miserias humanas no tienen color político, ni regional y están en todo lado, como se demostró en la reciente confrontación interna en un determinado Gobierno Departamental, cuán dispuestos estamos a cambiar?. 4. Porqué insistir en las falsas contradicciones entre izquierda-derecha, cambas-collas, ricos-pobres, cuando el antagonismo vigente y contundente es Democracia-Dictadura?.