Capitalismo Popular: Un llamado para una Bolivia de propietarios, no proletarios

Esto me lleva a concluir que en Bolivia no hay futuro para el comunismo ni el socialismo, a menos que se impongan mediante la violencia, como hemos presenciado repetidamente. Ante tanta oposición, la eliminación o disposición de la propiedad privada siempre requerirá el uso de la fuerza. Con ese fin, se destruye la justicia, se acaparan los registros de propiedad, se silencia y persigue a las voces disidentes. Recordemos que el Estado tiene el monopolio de la violencia y para controlar la propiedad privada debe aplicarla. No hay comunismo ni socialismo voluntarios, siempre se imponen con el uso de la fuerza.

No basta con cambiar simplemente al Gobierno; debemos transformar la forma en que hacemos las cosas. Los problemas viejos no se resuelven con viejas recetas, necesitamos nuevas propuestas. Bolivia se ha convertido en el país del estatismo perpetuo, donde se confía en los recursos naturales como única fuente de desarrollo. Somos el país donde se redistribuye la escasa riqueza en lugar de crearla, donde se quita a unos para dar a otros en nombre de la solidaridad. Somos el país de los mismos candidatos, los políticos de siempre que intentan implementar algo nuevo con viejas recetas. La mayoría de los ciudadanos han sido adoctrinados para esperar que el Gobierno resuelva todos sus problemas. Con nuestro voto y nuestro permiso, permitimos que el Gobierno repita la misma historia, las mismas promesas y se entrometa en nuestras vidas, nuestra propiedad y nuestras libertades.

El Capitalismo Popular enfatiza la importancia de la libre competencia y la movilidad social ascendente. Abre espacio para que los menos favorecidos accedan a recursos productivos, emprendan sus propios negocios y generen ingresos sostenibles. Populariza y democratiza el acceso al capital y a la generación de riqueza, creando ciudadanos respetuosos de las leyes. Aquellos que son legalmente dueños de una propiedad no son destructivos, no arrojan piedras, no bloquean. No destruyen la propiedad privada de otros.