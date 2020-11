Escucha esta nota aquí

Es la economía, estúpido. Aquella frase utilizada en la política estadounidense en la campaña electoral de Bill Clinton en 1992 contra George Bush (padre) hoy podría repetirse a quienes niegan todavía algunas realidades que no están en su ombligo. La frase tomó vigor y hasta llega hoy a caer como anillo al dedo para entender lo que vivimos. Salimos de un proceso electoral y mirando a la economía, un reciente informe elaborado por la sección pertinente de este medio nos revela que, de los 500.000 trabajadores de la construcción, que existen en nuestro país, casi la mitad ha perdido su empleo, esto representa a 250.000 familias. Datos que devienen de paros, cambio de Gobierno y una pandemia desde marzo. Lo que resulta una catástrofe económica en el sector más popular del país. Solo el 28% de empresas del sector actualizaron sus matrículas y se prevé una contracción del 18% del sector constructor. Para no ahondar en cifras, es la economía y los votantes quienes muestran una verdad clara y evidente.



Y el fútbol nacional no rueda y la selección tropieza otra vez con su trabajo en plenitud. Los clubes Bolívar y Wilstermann ya comunicaron que no cederán a sus jugadores a la Verde, al menos no antes de los cinco días previos al partido ante Ecuador en La Paz el 12 de noviembre. Sus compromisos internacionales se lo impiden. El entrenador César Farías rearticula el equipo para recibir a un Ecuador encumbrado, que viene de ganarle a Uruguay 4-2 y luego deberá viajar a Paraguay que también ha demostrado ser un equipo sólido y más en su reducto. Las barbas en remojo, se vienen tiempos difíciles.