La directora de la Fiscalía Especializada de Delitos contra la Vida y Personas, Nuria Gonzales, reveló hace unos días que, de enero a la fecha, se reportaron 95 feminicidios y 45 infanticidios en el país. Por su parte, la directora de la Fiscalía Especializada en Violencia Sexual, Pilar Díaz Berrios, diagnosticó un panorama no menos preocupante y desolador. Un informe presentado en esta capital indica que en La Paz se produjeron 28.721 caso de violencia familiar doméstica y delitos sexuales y, en segundo lugar, Santa Cruz, que registró un total de 11.731 denuncias formuladas. Las víctimas no se animan a denunciar a sus agresores por temor a represalias y porque se sienten amenazadas en forma permanente. Este crónico problema social multiplica el malestar en la sociedad boliviana. El tema es tan complejo que se debe abordar, para tomar medidas, no solo desde el aspecto jurídico y policial. Urge desenmascarar las causas.

A tres días de las elecciones de Estados Unidos, donde el actual presidente Donald Trump disputa la continuidad en la Casa Blanca con su contrincante político el exvicepresidente, Joe Biden, la lucha es voto a voto en algunos estados clave. Es por ello que los denominan estados pendulares o bisagras (swing states). Al ser una elección indirecta, en la que define el colegio electoral, tiene sus particularidades: quien gana un estado se lleva todo y no siempre gana quien consigue la mayor cantidad de votos, como ocurrió con Hillary Clinton en 2016 (obtuvo tres millones de votos más que Donald Trump). La agitada, y no menos polémica campaña, concentra la presencia de ambos contendientes en los mismos estados, donde, según los sondeos, la diferencia es de uno o dos puntos. El martes 3 de noviembre será para alquilar balcones, acomodarse y esperar, aunque ya anticipan que, por diversos motivos, ese día no se conocerá el resultado final.