Cara a Cara

Tanto el MAS como Comunidad Ciudadana plantean un referendo para la modificación de la Constitución Política del Estado. El objetivo de inicio es cambiar la justicia. Para el procedimiento se necesita la aprobación de una ley por dos tercios de la Asamblea Legislativa, lo cual estaría logrado si ambos partidos expresaron su coincidencia en abrir la Carta Magna. Lo que sorprende es que la fecha propuesta para la consulta ciudadana podría ser el mismo día que las elecciones subnacionales. Habrá que ver si es conveniente incorporar una decisión tan importante cuando los bolivianos estarán enfocados en elegir a sus autoridades municipales y departamentales. Es cierto que hay que cambiar la justicia, pero debería empezarse con un debate amplio y previo. Las carreras suelen servir a fines sectarios y no al pueblo, que termina siendo usado para validar otros fines. Si se hace una reforma constitucional, habría que ponerle límites a los temas que se abrirán; que después no aparezcan ‘otros cambios’ como la reelección indefinida u otras que afecten la calidad de la democracia. Hay que asumir que modificar la Carta Magna es un tema de todos los bolivianos, no solo de los partidos políticos.

Comienza el mes de la Navidad. El rojo, el verde y las figuras festivas de esta temporada comienzan a aparecer en la ciudad. Será una celebración diferente. Con prioridades renovadas, con más amor que regalos, con más cariño que bienes. Ojalá que la pandemia nos haya hecho más humanos y que los días sean menos urgentes para vivirlos en paz y armonía.