CARA A CARA

Hoy se dará conocer el nombre del nuevo alcalde de Santa Cruz de la Sierra después de una larga travesía de conteo de votos de parte del Tribunal Electoral Departamental. Con jornadas de alta tensión, reclamos, impugnaciones, demandas y un tsunami de nervios a flor de piel. El ajustado resultado ha dividido a la ciudadanía. Es el resultado de una forma de ejercer la voluntad del ciudadano frente a las urnas y decidir quiénes serán sus gobernantes. Ojalá que este empate catastrófico no le ponga candados a la gobernabilidad en la capital cruceña. Vendrán cinco años de desafíos y apuestas en una ciudad de merece un mejor trato. Un buen gobierno amerita una buena fiscalización y ojalá salga de ese equilibrio democrático una gestión al menos digna para que ganemos todos.



En medio de una pandemia que no descansa, Bolivia vuelve a reflejar un aumento de contagios de coronavirus. El relajamiento notorio en la población da lugar a que el Covid-19 suelte su virulencia y vuelva a encender las alarmas en el sistema de salud. A esto se suma la preocupante realidad de contagios en Brasil, país vecino con una extensa frontera con el que compartimos una frontera de más de 2.000 km. "Si no se toman medidas serias, la tendencia actual (...) se traducirá en más muertos", advirtió el director de la Organización Mundial de la Salud Tedros Adhanom Ghebreyesus y pidió al gobierno "tomar en serio la situación". Brasil ha superado la semana que se va un nuevo récord de muertos en 24 horas (2.286). La nueva cepa y el descontrol pueden expandirse en Sudamérica.